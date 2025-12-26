瑞士零售销售年率y/y (Switzerland Retail Sales y/y)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
消费者
|低级别
|N/D
|2.1%
|
1.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士零售销售年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份销售的零售商品总值的变化。
这个指标是根据对4,000家不同类型和价格类别的瑞士零售商店的调查计算得出的。调查对象包括大型，中型和小型零售商。该指标受季节调整来排除无关紧要因素的影响，并只反映了实际零售销售额的真实变化。
该指标计算的真实价格值使用居民消费价格指数来获取：零售销售指标的计算使用相同的数据序列。
分析师将该指标广泛用于评估美国的经济状况。
- 统计当局在GDP计算中使用这些数据。
- 瑞士央行(SNB)在对国家经济活动的总体分析中的消费者购买结构的评估中使用了指标数据。
- 投资者使用该数据来衡量消费者的活动。
零售销售报告的发布可能会对CHF报价产生影响。零售销售增长放缓表示消费者降低了他们的开支水平。这可能导致经济活动下降，对瑞士法郎报价有消极影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞士零售销售年率y/y (Switzerland Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
2.1%
1.5%
9月 2025
1.5%
-0.1%
-0.4%
8月 2025
-0.2%
0.9%
7月 2025
0.7%
3.9%
6月 2025
3.8%
1.4%
0.0%
5月 2025
0.0%
2.2%
0.9%
4月 2025
1.3%
1.4%
2.1%
3月 2025
2.2%
2.4%
1.2%
2月 2025
1.6%
2.9%
2.9%
1月 2025
1.3%
1.2%
2.1%
12月 2024
2.6%
2.0%
1.4%
11月 2024
0.8%
0.5%
1.5%
10月 2024
1.4%
0.9%
1.8%
9月 2024
2.2%
0.7%
2.7%
8月 2024
3.2%
0.4%
2.9%
7月 2024
2.7%
-0.4%
-2.6%
6月 2024
-2.2%
0.5%
-0.2%
5月 2024
0.4%
2.0%
2.2%
4月 2024
2.7%
-0.1%
-0.2%
3月 2024
-0.1%
-0.3%
0.2%
2月 2024
-0.2%
-0.4%
0.3%
1月 2024
0.3%
-0.5%
-0.1%
12月 2023
-0.8%
-1.5%
11月 2023
0.7%
0.1%
-0.3%
10月 2023
-0.1%
0.2%
-1.2%
9月 2023
-0.6%
0.5%
-2.2%
8月 2023
-1.8%
0.7%
-2.5%
7月 2023
-2.2%
0.9%
1.0%
6月 2023
1.8%
1.1%
-0.9%
5月 2023
-1.1%
1.3%
-4.0%
4月 2023
-3.7%
1.5%
-1.9%
3月 2023
-1.9%
1.7%
-0.5%
2月 2023
0.3%
1.9%
-1.7%
1月 2023
-2.2%
2.2%
-3.0%
12月 2022
-2.8%
2.6%
-1.4%
11月 2022
-1.3%
3.0%
-2.6%
10月 2022
-2.5%
3.3%
2.6%
9月 2022
3.2%
3.3%
2.1%
8月 2022
3.0%
3.4%
3.0%
7月 2022
2.6%
3.3%
0.7%
6月 2022
1.2%
3.4%
-1.3%
5月 2022
-1.6%
3.8%
-5.5%
4月 2022
-6.0%
4.9%
-6.6%
3月 2022
-6.6%
5.8%
12.5%
2月 2022
12.8%
4.7%
5.7%
1月 2022
5.1%
4.5%
-0.5%
12月 2021
-0.4%
4.7%
5.3%
11月 2021
5.8%
4.3%
2.2%
10月 2021
1.2%
4.1%
2.6%
9月 2021
2.5%
3.7%
0.8%
