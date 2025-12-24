印度经济日历和指标
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 10:30, INR, RBI M3货币供应量年率y/y
2025.12.25 00:00, INR, 圣诞节
2025.12.26 11:30, INR, 银行贷款增长年率y/y, 预测值: 11.7%, 以前: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, 存款增长年率y/y, 预测值: 10.1%, 以前: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, 外汇储备, 预测值: $702.918 B, 以前: $688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, 财政收支平衡, 以前: ₹-8.251 万亿
2025.12.31 11:30, INR, 基础设施输出年率y/y, 预测值: 0.6%, 以前: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, 外部债务, 预测值: $782.7 B, 以前: $747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, 经常帐, 预测值: $1.330 B, 以前: $-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, 经常账 - GDP比率, 预测值: -0.1%, 以前: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, 储备金变化, 预测值: $-6.451 B, 以前: $4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, 货品贸易帐, 预测值: $-71.988 B, 以前: $-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI（印度央行）货币和信贷信息评估报告
2026.01.02 05:00, INR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 58.1, 以前: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, 外汇储备
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值年率 y/y
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|每季度
|年度GDPy/y
|6.5%
|6.4%
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|N/D
|10月 2025
|1.54%
|每月
|CPI 月率m/m
|N/D
|10月 2025
|0.10%
|每月
|WPI - 燃料&能源 年率y/y
|-2.27%
|11月 2025
|-2.55%
|每月
|WPI - 制成品 年率y/y
|1.33%
|11月 2025
|1.54%
|每月
|WPI - 食品 年率y/y
|-4.16%
|11月 2025
|-8.31%
|每月
|WPI年率y/y
|-0.32%
|11月 2025
|-1.21%
|每月
|食品消费价格指数(CFPI)年率y/y
|N/D
|10月 2025
|-2.28%
|每月
|食品消费价格指数(CFPI)月率m/m
|N/D
|10月 2025
|-0.49%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|RBI M3货币供应量年率y/y
|N/D
|12 12月 2025
|每周
|RBI利率决策
|N/D
|5.50%
|RBI现金准备金率
|N/D
|4.00%
|RBI逆回购利率决策
|N/D
|3.35%
|外汇储备
|$688.949 B
|12 12月 2025
|$687.260 B
|每周
|存款增长年率y/y
|10.2%
|28 11月 2025
|每周
|银行贷款增长年率y/y
|11.5%
|28 11月 2025
|每周
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|储备金变化
|$4.508 B
|2 Q 2025
|$8.789 B
|每季度
|出口
|$38.13 B
|11月 2025
|每月
|经常帐
|$-2.400 B
|2 Q 2025
|$13.500 B
|每季度
|经常账 - GDP比率
|-0.2%
|2 Q 2025
|1.3%
|每季度
|货品贸易帐
|$-68.500 B
|2 Q 2025
|$-59.500 B
|每季度
|贸易帐
|$-24.53 B
|11月 2025
|每月
|进口
|$62.66 B
|11月 2025
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|外部债务
|$747.2 B
|2 Q 2025
|$735.9 B
|每季度
|财政收支平衡
|₹-8.251 万亿
|10月 2025
|₹-5.731 万亿
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球制造业PMI
|56.6
|11月 2025
|59.2
|每月
|S&P全球服务业PMI
|59.8
|11月 2025
|58.9
|每月
|S&P全球综合PMI
|59.7
|11月 2025
|60.4
|每月
|制造业生产(FYTD)年率y/y
|4.1%
|9月 2025
|3.9%
|每月
|制造业生产指数年率 y/y
|4.8%
|9月 2025
|3.8%
|每月
|基础设施输出年率y/y
|0.0%
|10月 2025
|3.3%
|每月
|工业生产(FYTD)年率y/y
|N/D
|9月 2025
|3.0%
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|N/D
|9月 2025
|4.0%
|每月