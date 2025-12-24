经济日历部分

经济日历

国家

印度经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值年率 y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% 每季度
CPI 年率y/y N/D 10月 2025 1.54% 每月
RBI利率决策 N/D 5.50%
贸易帐 $​-24.53 B 11月 2025 每月

经济日历

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 10:30, INR, RBI M3货币供应量年率y/y
2025.12.25 00:00, INR, 圣诞节
2025.12.26 11:30, INR, 银行贷款增长年率y/y, 预测值: 11.7%, 以前: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, 存款增长年率y/y, 预测值: 10.1%, 以前: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, 外汇储备, 预测值: $​702.918 B, 以前: $​688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, 财政收支平衡, 以前: ₹​-8.251 万亿
2025.12.31 11:30, INR, 基础设施输出年率y/y, 预测值: 0.6%, 以前: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, 外部债务, 预测值: $​782.7 B, 以前: $​747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, 经常帐, 预测值: $​1.330 B, 以前: $​-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, 经常账 - GDP比率, 预测值: -0.1%, 以前: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, 储备金变化, 预测值: $​-6.451 B, 以前: $​4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, 货品贸易帐, 预测值: $​-71.988 B, 以前: $​-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI（印度央行）货币和信贷信息评估报告
2026.01.02 05:00, INR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 58.1, 以前: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, 外汇储备

经济日历

GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值年率 y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% 每季度
年度GDPy/y 6.5% 6.4%
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y N/D 10月 2025 1.54% 每月
CPI 月率m/m N/D 10月 2025 0.10% 每月
WPI - 燃料&能源 年率y/y -2.27% 11月 2025 -2.55% 每月
WPI - 制成品 年率y/y 1.33% 11月 2025 1.54% 每月
WPI - 食品 年率y/y -4.16% 11月 2025 -8.31% 每月
WPI年率y/y -0.32% 11月 2025 -1.21% 每月
食品消费价格指数(CFPI)年率y/y N/D 10月 2025 -2.28% 每月
食品消费价格指数(CFPI)月率m/m N/D 10月 2025 -0.49% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
RBI M3货币供应量年率y/y N/D 12 12月 2025 每周
RBI利率决策 N/D 5.50%
RBI现金准备金率 N/D 4.00%
RBI逆回购利率决策 N/D 3.35%
外汇储备 $​688.949 B 12 12月 2025 $​687.260 B 每周
存款增长年率y/y 10.2% 28 11月 2025 每周
银行贷款增长年率y/y 11.5% 28 11月 2025 每周
交易 最近 参考 前值 频率
储备金变化 $​4.508 B 2 Q 2025 $​8.789 B 每季度
出口 $​38.13 B 11月 2025 每月
经常帐 $​-2.400 B 2 Q 2025 $​13.500 B 每季度
经常账 - GDP比率 -0.2% 2 Q 2025 1.3% 每季度
货品贸易帐 $​-68.500 B 2 Q 2025 $​-59.500 B 每季度
贸易帐 $​-24.53 B 11月 2025 每月
进口 $​62.66 B 11月 2025 每月
政府 最近 参考 前值 频率
外部债务 $​747.2 B 2 Q 2025 $​735.9 B 每季度
财政收支平衡 ₹​-8.251 万亿 10月 2025 ₹​-5.731 万亿 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球制造业PMI 56.6 11月 2025 59.2 每月
S&P全球服务业PMI 59.8 11月 2025 58.9 每月
S&P全球综合PMI 59.7 11月 2025 60.4 每月
制造业生产(FYTD)年率y/y 4.1% 9月 2025 3.9% 每月
制造业生产指数年率 y/y 4.8% 9月 2025 3.8% 每月
基础设施输出年率y/y 0.0% 10月 2025 3.3% 每月
工业生产(FYTD)年率y/y N/D 9月 2025 3.0% 每月
工业生产指数年率 y/y N/D 9月 2025 4.0% 每月