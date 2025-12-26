印度银行贷款增长年率y/y (India Bank Loan Growth y/y)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
货币
|低级别
|11.5%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|11.7%
|
11.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度银行贷款增长年率y/y反映了发放给印度消费者和企业的未尝贷款数量的变化。该指数衡量的是逐年的变化。印度央行(RBI)每月公布贷款数据。
该指标计算的原始数据由39家商业银行提供，覆盖所有贷款的90%。报告中包括向家庭和私人企业发放的贷款。后者占所发贷款的大部份额。除一般指数外，印度央行还根据行业（制造业、农业、服务业）发布单独的数据。
这个指数用来评估潜在的零售额并反映利率的变化情况。这个指数的增长意味着消费支出的增加，反过来，这也暗示了潜在的通胀增长，以及国民经济中金融和信贷领域的更高活动。因此，银行贷款增长表明银行业乃至整个国民经济都有所改善。
总体来说，银行借贷增长被视为是本国货币的有利因素。相反，贷款业务放缓可能对印度卢比报价产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"印度银行贷款增长年率y/y (India Bank Loan Growth y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
28 11月 2025
11.5%
14 11月 2025
N/D
31 10月 2025
N/D
11.9%
11.5%
17 10月 2025
11.5%
11.7%
11.4%
3 10月 2025
11.4%
10.6%
10.4%
19 9月 2025
10.4%
10.3%
5 9月 2025
10.3%
10.0%
22 8月 2025
10.0%
10.2%
8 8月 2025
10.2%
10.0%
25 7月 2025
10.0%
10.0%
9.8%
11 7月 2025
9.8%
9.5%
27 6月 2025
9.5%
9.5%
9.6%
13 6月 2025
9.6%
9.0%
9.0%
30 5月 2025
9.0%
9.3%
9.8%
16 5月 2025
9.8%
10.6%
9.9%
2 5月 2025
9.9%
11.0%
10.3%
18 4月 2025
10.3%
11.0%
11.0%
4 4月 2025
11.0%
10.9%
11.0%
21 3月 2025
11.0%
10.9%
11.1%
7 3月 2025
11.1%
10.9%
11.0%
21 2月 2025
11.0%
11.3%
11.3%
7 2月 2025
11.3%
13.8%
11.4%
24 1月 2025
11.4%
9.1%
11.5%
10 1月 2025
11.5%
8.5%
11.2%
27 12月 2024
11.2%
12.7%
11.5%
13 12月 2024
11.5%
10.1%
10.6%
29 11月 2024
10.6%
10.4%
11.1%
15 11月 2024
11.1%
12.9%
11.9%
1 11月 2024
11.9%
10.6%
11.5%
18 10月 2024
11.5%
12.0%
12.8%
4 10月 2024
12.8%
12.7%
13.0%
20 9月 2024
13.0%
12.5%
13.3%
6 9月 2024
13.3%
13.9%
13.6%
23 8月 2024
13.6%
14.3%
13.6%
9 8月 2024
13.6%
12.3%
13.7%
26 7月 2024
13.7%
13.3%
14.0%
12 7月 2024
14.0%
16.3%
17.4%
28 6月 2024
17.4%
19.0%
19.2%
14 6月 2024
19.2%
19.2%
19.8%
31 5月 2024
19.8%
19.2%
19.5%
17 5月 2024
19.5%
19.2%
19.6%
3 5月 2024
19.6%
19.2%
19.0%
19 4月 2024
19.0%
20.2%
19.9%
5 4月 2024
19.9%
20.8%
20.2%
22 3月 2024
20.2%
20.7%
20.4%
8 3月 2024
20.4%
20.6%
20.5%
23 2月 2024
20.5%
20.5%
20.3%
9 2月 2024
20.3%
20.5%
20.3%
26 1月 2024
20.3%
20.3%
20.3%
12 1月 2024
20.3%
20.2%
19.9%
