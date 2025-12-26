参与率是指已经就业或正在积极寻求就业的劳动人口总数（16岁及以上）与相应年龄组总人口之间的百分比。

该指标被认为是美国整个劳动力的活跃部分的标准。例如，许多人在经济衰退的条件下，可能会感到气馁，停止寻找工作。因此，这些人被排除在经济活动人口之外。统计数据证实了这一逻辑：在经济衰退期间，经济活跃人口的比例明显下降。此外，经济活跃人口不包括学生、家庭主妇、服刑人员和退休人员。

该指标通常与失业率结合起来分析，因为被归为失业者的人们可能不是活跃劳动力市场的参与者。另一方面，失业人口可能有收入并参与经济进程。这一类别可能包括花费积蓄的退休人员，或是想要获得经验的学生，以便日后进入劳动力市场。

经济活跃人口的比例可能由于结构性的社会变化而减少，而不仅仅是整体的经济健康。例如，出生率的增长会导致职业女性人数的减少。

对经济活跃人口比例和失业率的平行解释有助于更好地理解经济中的一般就业趋势。

最后值: