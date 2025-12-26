法国新车登记年率y/y (France New Car Registrations y/y)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|-0.3%
|
2.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-0.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车登记年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份法国新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，作为欧洲汽车制造商协会(ACEA)成员的法国汽车制造商协会(CCFA)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"法国新车登记年率y/y (France New Car Registrations y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.3%
2.9%
10月 2025
2.9%
1.0%
9月 2025
1.0%
2.2%
8月 2025
2.2%
-7.7%
7月 2025
-7.7%
-6.7%
6月 2025
-6.7%
-12.3%
5月 2025
-12.3%
-5.6%
4月 2025
-5.6%
-14.5%
3月 2025
-14.5%
-0.7%
2月 2025
-0.7%
-14.6%
1月 2025
-14.6%
1.5%
12月 2024
1.5%
-12.7%
11月 2024
-12.7%
-11.1%
10月 2024
-11.1%
-11.1%
9月 2024
-11.1%
-24.3%
8月 2024
-24.3%
-2.3%
7月 2024
-2.3%
-4.8%
6月 2024
-4.8%
-2.9%
5月 2024
-2.9%
10.9%
4月 2024
10.9%
-1.5%
3月 2024
-1.5%
13.0%
2月 2024
13.0%
9.2%
1月 2024
9.2%
14.5%
12月 2023
14.5%
14.0%
11月 2023
14.0%
21.9%
10月 2023
21.9%
10.8%
9月 2023
10.8%
24.3%
8月 2023
24.3%
19.9%
7月 2023
19.9%
11.6%
6月 2023
11.6%
14.8%
5月 2023
14.8%
21.9%
4月 2023
21.9%
24.2%
3月 2023
24.2%
9.4%
2月 2023
9.4%
8.8%
1月 2023
8.8%
-0.1%
12月 2022
-0.1%
9.8%
11月 2022
9.8%
5.5%
10月 2022
5.5%
5.5%
9月 2022
5.5%
3.8%
8月 2022
3.8%
-7.1%
7月 2022
-7.1%
-14.2%
6月 2022
-14.2%
-10.1%
5月 2022
-10.1%
-22.6%
4月 2022
-22.6%
-34.9%
3月 2022
-34.9%
-13.0%
2月 2022
-13.0%
-18.6%
1月 2022
-18.6%
-15.1%
12月 2021
-15.1%
-3.2%
11月 2021
-3.2%
-30.7%
10月 2021
-30.7%
-22.8%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件