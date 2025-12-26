日本买进外国债券 (Japan Foreign Bond Investment)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
政府
|低级别
|¥103.0 B
|
¥355.8 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
¥103.0 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
外国债券投资是指日本公共部门对外国债券的投资额（日元）。该报告不包括日本央行实施的操作。该指数每周公布一次，反映国内市场的金融资本外流。
在比较其他国家与日本的利率时，许多海外国家的利率都高于日本。大量资本外流与这一事实有关。
正差额表示居民卖出外国证券（资本流入）净额，负差额表示居民购买外国证券（资本流出）净额。净数据显示资本流入和流出的差异。
高于预期的数值应视为对JPY有利，而低于预期的数值则被视为对JPY不利。不过，日元受外国指标的影响往往大于国内指标。
最后值:
真实值
"日本买进外国债券 (Japan Foreign Bond Investment)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
20 12月 2025
¥103.0 B
¥355.8 B
13 12月 2025
¥356.4 B
¥456.3 B
6 12月 2025
¥452.9 B
¥-771.3 B
29 11月 2025
¥-771.3 B
¥577.3 B
22 11月 2025
¥576.5 B
¥354.2 B
15 11月 2025
¥348.4 B
¥566.5 B
8 11月 2025
¥566.3 B
¥-354.5 B
1 11月 2025
¥-354.4 B
¥-354.6 B
25 10月 2025
¥-351.4 B
¥-664.4 B
18 10月 2025
¥-669.7 B
¥601.3 B
11 10月 2025
¥596.4 B
¥-923.0 B
4 10月 2025
¥-926.6 B
¥-158.7 B
27 9月 2025
¥-162.0 B
¥816.7 B
20 9月 2025
¥817.2 B
¥1479.7 B
13 9月 2025
¥1478.5 B
¥208.0 B
6 9月 2025
¥245.1 B
¥1419.9 B
30 8月 2025
¥1419.8 B
¥-167.2 B
23 8月 2025
¥-167.2 B
¥-310.9 B
16 8月 2025
¥-313.6 B
¥254.7 B
9 8月 2025
¥254.9 B
¥-527.0 B
2 8月 2025
¥-526.3 B
¥-326.3 B
26 7月 2025
¥-331.6 B
¥1643.8 B
19 7月 2025
¥1641.3 B
¥765.3 B
12 7月 2025
¥759.3 B
¥1659.1 B
5 7月 2025
¥1656.8 B
¥182.8 B
28 6月 2025
¥182.8 B
¥615.1 B
21 6月 2025
¥615.5 B
¥1567.3 B
14 6月 2025
¥1571.3 B
¥-453.6 B
7 6月 2025
¥-458.6 B
¥-118.0 B
31 5月 2025
¥-118.0 B
¥100.4 B
24 5月 2025
¥92.0 B
¥2833.9 B
17 5月 2025
¥2824.6 B
¥1928.7 B
10 5月 2025
¥1923.2 B
¥-541.2 B
26 4月 2025
¥435.2 B
¥218.2 B
19 4月 2025
¥223.7 B
¥-511.9 B
12 4月 2025
¥-512.0 B
¥-2569.9 B
5 4月 2025
¥-2569.8 B
¥-5.9 B
29 3月 2025
¥-5.9 B
¥-233.7 B
22 3月 2025
¥-207.1 B
¥-83.5 B
15 3月 2025
¥-87.6 B
¥-353.7 B
8 3月 2025
¥-355.9 B
¥1514.2 B
1 3月 2025
¥1514.2 B
¥-197.0 B
22 2月 2025
¥-200.8 B
¥239.6 B
15 2月 2025
¥241.0 B
¥1755.6 B
8 2月 2025
¥1752.9 B
¥-1458.4 B
1 2月 2025
¥-1458.4 B
¥193.1 B
25 1月 2025
¥178.0 B
¥818.4 B
18 1月 2025
¥819.3 B
¥758.7 B
11 1月 2025
¥756.7 B
¥-332.3 B
28 12月 2024
¥-228.6 B
¥-918.0 B
