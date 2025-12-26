经济日历部分

外国债券投资是指日本公共部门对外国债券的投资额（日元）。该报告不包括日本央行实施的操作。该指数每周公布一次，反映国内市场的金融资本外流。

在比较其他国家与日本的利率时，许多海外国家的利率都高于日本。大量资本外流与这一事实有关。

正差额表示居民卖出外国证券（资本流入）净额，负差额表示居民购买外国证券（资本流出）净额。净数据显示资本流入和流出的差异。

高于预期的数值应视为对JPY有利，而低于预期的数值则被视为对JPY不利。不过，日元受外国指标的影响往往大于国内指标。

最后值:

真实值

"日本买进外国债券 (Japan Foreign Bond Investment)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
20 12月 2025
¥​103.0 B
¥​355.8 B
13 12月 2025
¥​356.4 B
¥​456.3 B
6 12月 2025
¥​452.9 B
¥​-771.3 B
29 11月 2025
¥​-771.3 B
¥​577.3 B
22 11月 2025
¥​576.5 B
¥​354.2 B
15 11月 2025
¥​348.4 B
¥​566.5 B
8 11月 2025
¥​566.3 B
¥​-354.5 B
1 11月 2025
¥​-354.4 B
¥​-354.6 B
25 10月 2025
¥​-351.4 B
¥​-664.4 B
18 10月 2025
¥​-669.7 B
¥​601.3 B
11 10月 2025
¥​596.4 B
¥​-923.0 B
4 10月 2025
¥​-926.6 B
¥​-158.7 B
27 9月 2025
¥​-162.0 B
¥​816.7 B
20 9月 2025
¥​817.2 B
¥​1479.7 B
13 9月 2025
¥​1478.5 B
¥​208.0 B
6 9月 2025
¥​245.1 B
¥​1419.9 B
30 8月 2025
¥​1419.8 B
¥​-167.2 B
23 8月 2025
¥​-167.2 B
¥​-310.9 B
16 8月 2025
¥​-313.6 B
¥​254.7 B
9 8月 2025
¥​254.9 B
¥​-527.0 B
2 8月 2025
¥​-526.3 B
¥​-326.3 B
26 7月 2025
¥​-331.6 B
¥​1643.8 B
19 7月 2025
¥​1641.3 B
¥​765.3 B
12 7月 2025
¥​759.3 B
¥​1659.1 B
5 7月 2025
¥​1656.8 B
¥​182.8 B
28 6月 2025
¥​182.8 B
¥​615.1 B
21 6月 2025
¥​615.5 B
¥​1567.3 B
14 6月 2025
¥​1571.3 B
¥​-453.6 B
7 6月 2025
¥​-458.6 B
¥​-118.0 B
31 5月 2025
¥​-118.0 B
¥​100.4 B
24 5月 2025
¥​92.0 B
¥​2833.9 B
17 5月 2025
¥​2824.6 B
¥​1928.7 B
10 5月 2025
¥​1923.2 B
¥​-541.2 B
26 4月 2025
¥​435.2 B
¥​218.2 B
19 4月 2025
¥​223.7 B
¥​-511.9 B
12 4月 2025
¥​-512.0 B
¥​-2569.9 B
5 4月 2025
¥​-2569.8 B
¥​-5.9 B
29 3月 2025
¥​-5.9 B
¥​-233.7 B
22 3月 2025
¥​-207.1 B
¥​-83.5 B
15 3月 2025
¥​-87.6 B
¥​-353.7 B
8 3月 2025
¥​-355.9 B
¥​1514.2 B
1 3月 2025
¥​1514.2 B
¥​-197.0 B
22 2月 2025
¥​-200.8 B
¥​239.6 B
15 2月 2025
¥​241.0 B
¥​1755.6 B
8 2月 2025
¥​1752.9 B
¥​-1458.4 B
1 2月 2025
¥​-1458.4 B
¥​193.1 B
25 1月 2025
¥​178.0 B
¥​818.4 B
18 1月 2025
¥​819.3 B
¥​758.7 B
11 1月 2025
¥​756.7 B
¥​-332.3 B
28 12月 2024
¥​-228.6 B
¥​-918.0 B
12345678...14
