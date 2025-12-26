在巴西，GDP的计算由巴西地理与统计研究所(IBGE)通过季度国民核算系统(SCNT)进行，季度和年度结果由IBGE自动恢复系统(SIDRA)提供。

GDP（国内生产总值）是巴西在一段时间内生产的全部商品和服务（农业、工业和商业）的总价值。GDP的目的是衡量经济活动和财富水平。通常，产量越高，消费、投资和商业增长就越大。

该指数仅考虑商品和服务的最终价值，以避免两次或多次的重复相同计算，例如：当肉类进入市场直接销售给消费者时，只使用肉类的最终价格进行计算。饲养、屠宰、运输和其他方面的价值不计入这一阶段的GDP计算。在从商品生产到销售的每一个阶段，都是基于每个步骤进行计算，因此最终没有重合的价值。

人口消费直接影响GDP的变动。人们消费的商品和服务越多，GDP增长就越多，否则GDP就会下降。消费与工资和利息有着内在的联系。当人们收入增加而为债务支付的利息减少时，消费就会增加，GDP也会增长。而在低薪且高利率的情况下，个人消费下降，GDP也会下降，高利率阻碍了国家经济的发展。

正在扩张的公司购买更多的机器，从而增加其活动量。然后，他们将雇用更多员工，这将推动经济的发展并提高GDP。高利率也会阻碍这些公司的发展，因为如果他们必须支付更多来偿还贷款，他们将不会投入过多资金。

政府在促进国内生产总值(GDP)方面也有其作用。例如，当政府投资进行结构工程（例如修路）时，雇用工人，失业率降低，建筑材料消耗增加，则经济整体产出增加。

出口也是GDP增长的主要因素，流入本国的更多资金与国内投资和消费支出的增加直接相关。

国内生产总值年率y/y反映了与去年同季度相比，在指定季度巴西生产的全部商品和服务的货币价值。GDP增长可能对巴西货币雷亚尔(BRL)报价产生积极的影响。

