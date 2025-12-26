工业生产指数衡量的是与上一月份相比，参考月份德国制造业的月度产出。由于其周期性、快速可用性和按经济活动的详细分类，它是经济发展的核心且最新指标。

在员工人数超过50人的企业中，联邦各州的统计部门按价值和数量调查了6000多种产品的月产量。每个季度收集员工人数超过20人的企业的贡献情况，也包括月度指数。确定的数据将于下个月25日提交给联邦统计局，涵盖德国工业产值的80%，然后将其浓缩为包含生产总值份额的经济部门指数。

四位数活动指数用于经济活动的较高总量 – 三位数，两位数，主要组 – 直至总生产指数，按每项经济活动要素成本计算的增加值总额在基年制造业总价值中所占的份额。这些增值数据来自制造业的年度成本结构调查。为了提高每月生产指数的质量，每项活动的生产指数都调整到相应季度生产指数的水平。

目前月生产指数是临时性的，仍低于10%预期。为了提高当前预付款指数意义的质量，将预期的修正需求纳入到临时结果的计算中。由月度指数调整为季度指数所产生的修正需求目前低于年平均值0.5%。

生产指数不考虑员工人数少于20人的企业的产量。此外，生产指数只代表产品分类所涵盖的持有产值的那一部分。因此，缺少来自非工业活动的产值，如贸易、运输、服务以及当前商品分类中未包括的实物生产部分。

制造业的工业生产指数月率m/m反映了与上一月份相比，参考月份生产指数的平均变化。工业生产增长可能对欧元汇率产生积极的影响。

