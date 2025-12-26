法国新车登记月率m/m (France New Car Registrations m/m)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|-4.7%
|
-0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-4.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车登记月率m/m反映了与上月相比，当前月份法国新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，作为欧洲汽车制造商协会(ACEA)成员的法国汽车制造商协会(CCFA)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"法国新车登记月率m/m (France New Car Registrations m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-4.7%
-0.6%
10月 2025
-0.6%
59.8%
9月 2025
59.8%
-24.5%
8月 2025
-24.5%
-31.3%
7月 2025
-31.3%
36.8%
6月 2025
36.8%
-10.7%
5月 2025
-10.7%
-9.8%
4月 2025
-9.8%
8.7%
3月 2025
8.7%
23.5%
2月 2025
23.5%
-37.6%
1月 2025
-37.6%
37.8%
12月 2024
37.8%
-1.6%
11月 2024
-1.6%
-2.5%
10月 2024
-2.5%
61.7%
9月 2024
61.7%
-31.8%
8月 2024
-31.8%
-30.6%
7月 2024
-30.6%
28.6%
6月 2024
28.6%
-3.9%
5月 2024
-3.9%
-18.4%
4月 2024
-18.4%
26.2%
3月 2024
26.2%
16.6%
2月 2024
16.6%
-32.4%
1月 2024
-32.4%
18.5%
12月 2023
18.5%
0.2%
11月 2023
0.2%
-2.5%
10月 2023
-2.5%
37.6%
9月 2023
37.6%
-11.9%
8月 2023
-11.9%
-32.4%
7月 2023
-32.4%
31.1%
6月 2023
31.1%
9.8%
5月 2023
9.8%
-27.5%
4月 2023
-27.5%
44.7%
3月 2023
44.7%
12.8%
2月 2023
12.8%
-29.2%
1月 2023
-29.2%
18.0%
12月 2022
18.0%
7.2%
11月 2022
7.2%
-11.4%
10月 2022
-11.4%
54.4%
9月 2022
54.4%
-15.0%
8月 2022
-15.0%
-37.1%
7月 2022
-37.1%
34.9%
6月 2022
34.9%
16.6%
5月 2022
16.6%
-26.1%
4月 2022
-26.1%
27.5%
3月 2022
27.5%
12.1%
2月 2022
12.1%
-34.9%
1月 2022
-34.9%
29.6%
12月 2021
29.6%
2.9%
11月 2021
2.9%
-11.4%
10月 2021
-11.4%
52.0%
