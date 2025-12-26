经济日历部分

日本国内生产总值(GDP)季率 q/q (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
内阁办公室 (Cabinet Office)
部门：
GDP
高级别 -0.6%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-1.2%
-0.6%
下次发布 实际值 预测值
以前
GDP（国内生产总值）季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度日本生产的全部商品和服务的数量。计算会考虑到个人消费支出、政府开支、企业全部成本和国家净出口。在日本，GDP包括非市场服务，如政府服务和私人房屋租金，但通常不包括无偿活动，如志愿服务或无偿家务劳动。

目前，日本是全球GDP排名第三的国家，仅次于美国和中国。自上世纪90年代末以来，日本GDP一直在下降。这是由实际增长率低和完全通货紧缩造成的。近年来，有一种假设认为即使日本GDP增长，也无法感受到经济的增长。

国内生产总值(GDP)是衡量经济活动的广义标准，是衡量一个国家经济状况的重要指标。GDP季率波动通常表明经济增长。高于预期的指标被视为对日元有利/看涨，而低于预期的指标被解读为对日元不利/看跌。

最后值:

真实值

预测值

"日本国内生产总值(GDP)季率 q/q (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.6%
3 Q 2025 序言。
N/D
1.1%
0.5%
2 Q 2025
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 序言。
0.3%
0.1%
0.1%
1 Q 2025
0.0%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2025 序言。
-0.2%
0.3%
0.6%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 序言。
0.7%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2024 序言。
0.2%
0.4%
0.5%
2 Q 2024
0.7%
0.8%
0.8%
2 Q 2024 序言。
0.8%
0.0%
-0.6%
1 Q 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2024 序言。
-0.5%
-0.4%
0.0%
4 Q 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2023 序言。
-0.1%
0.0%
-0.8%
3 Q 2023
-0.7%
-0.5%
-0.5%
3 Q 2023 序言。
-0.5%
-0.2%
1.1%
2 Q 2023
1.2%
1.5%
1.5%
2 Q 2023 序言。
1.5%
-0.3%
0.9%
1 Q 2023
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2023 序言。
0.4%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 序言。
0.2%
0.6%
-0.3%
3 Q 2022
-0.2%
-0.3%
-0.3%
3 Q 2022 序言。
-0.3%
0.7%
1.1%
2 Q 2022
0.9%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 序言。
0.5%
0.4%
0.0%
1 Q 2022
-0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2022 序言。
-0.2%
-0.3%
0.9%
4 Q 2021
1.1%
1.3%
1.3%
4 Q 2021 序言。
1.3%
-0.4%
-0.7%
3 Q 2021
-0.9%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2021 序言。
-0.8%
-1.0%
0.4%
2 Q 2021
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2021 序言。
0.3%
-2.5%
-0.9%
1 Q 2021
-1.0%
-1.3%
-1.3%
1 Q 2021 序言。
-1.3%
-1.0%
2.8%
4 Q 2020
2.8%
3.0%
3.0%
4 Q 2020 序言。
3.0%
7.8%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
5.0%
5.0%
3 Q 2020 序言。
5.0%
-8.9%
-8.2%
2 Q 2020
-7.9%
-7.8%
-7.8%
2 Q 2020 序言。
-7.8%
-0.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-1.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-0.9%
-0.9%
1 Q 2020 序言。
-0.9%
-0.4%
-1.9%
4 Q 2019
-1.8%
-1.6%
-1.6%
4 Q 2019 序言。
-1.6%
-0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.1%
1234
