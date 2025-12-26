GDP（国内生产总值）季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度日本生产的全部商品和服务的数量。计算会考虑到个人消费支出、政府开支、企业全部成本和国家净出口。在日本，GDP包括非市场服务，如政府服务和私人房屋租金，但通常不包括无偿活动，如志愿服务或无偿家务劳动。

目前，日本是全球GDP排名第三的国家，仅次于美国和中国。自上世纪90年代末以来，日本GDP一直在下降。这是由实际增长率低和完全通货紧缩造成的。近年来，有一种假设认为即使日本GDP增长，也无法感受到经济的增长。

国内生产总值(GDP)是衡量经济活动的广义标准，是衡量一个国家经济状况的重要指标。GDP季率波动通常表明经济增长。高于预期的指标被视为对日元有利/看涨，而低于预期的指标被解读为对日元不利/看跌。

