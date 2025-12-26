经济日历部分

美国JOLTS职位空缺 (United States JOLTS Job Openings)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
劳动力
高级别 7.670 M 7.378 M
7.658 M
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
7.381 M
7.670 M
下次发布 实际值 预测值
以前
JOLTS 职位空缺是美国商业，工业和政府的职位空缺月度报告。这个计算包括在一个月最后一个工作日公开的全部空缺职位。

这个指标包含于基于劳工调查的美国JOLTS（职位空缺和劳工流动率调查）报告。在调查问卷中，雇主描述了他们企业的就业情况、空缺职位的数量、招聘和解聘情况。这些数据被处理并包含在报告之中，该报告每月发布，包括不同地区和行业的独立数据。

调查样本包括来自美国50个州和哥伦比亚地区的大约16,000家美国企业。 它们代表了美国经济的大部分领域，例如零售业、工业、建筑、采矿、运输、IT、金融服务、教育、医药等。

JOLTS数据是在国家层面衡量劳动力赤字或供应过剩的指标。在这份报告出现之前，美国没有衡量劳动力未满足需求的指标。

经济学家利用这份报告分析全国劳动力市场并描述商业周期。空缺指标的增长一方面可以积极地描述经济状况，但是如果失业率持续提高，则表示劳动力市场的失衡，缺乏合格人才。长期观察公开空缺职位和完成程度之间的比率，用于调整政府层面的教育和培训项目。

总体来说，空缺职位的增加可以被视为对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国JOLTS职位空缺 (United States JOLTS Job Openings)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
7.670 M
7.378 M
7.658 M
9月 2025
7.658 M
7.615 M
8月 2025
7.227 M
7.326 M
7.181 M
7月 2025
7.181 M
7.412 M
7.357 M
6月 2025
7.437 M
7.441 M
7.712 M
5月 2025
7.769 M
7.102 M
7.395 M
4月 2025
7.391 M
7.167 M
7.200 M
3月 2025
7.192 M
7.476 M
7.480 M
2月 2025
7.568 M
7.241 M
7.762 M
1月 2025
7.740 M
7.279 M
7.508 M
12月 2024
7.600 M
7.603 M
8.156 M
11月 2024
8.098 M
7.380 M
7.839 M
10月 2024
7.744 M
7.492 M
7.372 M
9月 2024
7.443 M
7.688 M
7.861 M
8月 2024
8.040 M
7.721 M
7.711 M
7月 2024
7.673 M
7.876 M
7.910 M
6月 2024
8.184 M
7.979 M
8.230 M
5月 2024
8.140 M
8.091 M
7.919 M
4月 2024
8.059 M
8.231 M
8.355 M
3月 2024
8.488 M
8.351 M
8.813 M
2月 2024
8.756 M
8.410 M
8.748 M
1月 2024
8.863 M
8.511 M
8.889 M
12月 2023
9.026 M
8.658 M
8.925 M
11月 2023
8.790 M
9.048 M
8.852 M
10月 2023
8.733 M
9.286 M
9.350 M
9月 2023
9.553 M
8.977 M
9.497 M
8月 2023
9.610 M
9.272 M
8.920 M
7月 2023
8.827 M
9.793 M
9.165 M
6月 2023
9.582 M
10.063 M
9.616 M
5月 2023
9.824 M
9.954 M
10.320 M
4月 2023
10.103 M
9.283 M
9.745 M
3月 2023
9.590 M
-1.811 M
9.974 M
2月 2023
9.931 M
0.783 M
10.563 M
1月 2023
10.824 M
11.174 M
11.234 M
12月 2022
11.012 M
10.590 M
10.440 M
11月 2022
10.458 M
10.442 M
10.512 M
10月 2022
10.334 M
10.349 M
10.687 M
9月 2022
10.717 M
10.127 M
10.280 M
8月 2022
10.053 M
10.780 M
11.170 M
7月 2022
11.239 M
10.646 M
11.040 M
6月 2022
10.698 M
11.401 M
11.303 M
5月 2022
11.254 M
11.768 M
11.681 M
4月 2022
11.400 M
11.768 M
11.855 M
3月 2022
11.549 M
11.587 M
11.344 M
2月 2022
11.266 M
11.258 M
11.283 M
1月 2022
11.263 M
10.673 M
11.448 M
12月 2021
10.925 M
10.470 M
10.775 M
11月 2021
10.562 M
10.553 M
11.091 M
10月 2021
11.033 M
10.155 M
10.602 M
9月 2021
10.438 M
10.765 M
10.629 M
