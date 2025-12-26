JOLTS 职位空缺是美国商业，工业和政府的职位空缺月度报告。这个计算包括在一个月最后一个工作日公开的全部空缺职位。

这个指标包含于基于劳工调查的美国JOLTS（职位空缺和劳工流动率调查）报告。在调查问卷中，雇主描述了他们企业的就业情况、空缺职位的数量、招聘和解聘情况。这些数据被处理并包含在报告之中，该报告每月发布，包括不同地区和行业的独立数据。

调查样本包括来自美国50个州和哥伦比亚地区的大约16,000家美国企业。 它们代表了美国经济的大部分领域，例如零售业、工业、建筑、采矿、运输、IT、金融服务、教育、医药等。

JOLTS数据是在国家层面衡量劳动力赤字或供应过剩的指标。在这份报告出现之前，美国没有衡量劳动力未满足需求的指标。

经济学家利用这份报告分析全国劳动力市场并描述商业周期。空缺指标的增长一方面可以积极地描述经济状况，但是如果失业率持续提高，则表示劳动力市场的失衡，缺乏合格人才。长期观察公开空缺职位和完成程度之间的比率，用于调整政府层面的教育和培训项目。

总体来说，空缺职位的增加可以被视为对美元有利。

最后值: