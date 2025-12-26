韩国出口年率y/y (South Korea Exports y/y)
出口年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份韩国出口商品和服务的变化。出口信息用来评估韩国对外贸易活动和海外对韩国制造商产品的需求。高于预期的数值被视为对韩元报价有利。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
8.4%
8.4%
8.4%
11月 2025 序言。
8.4%
0.4%
3.5%
10月 2025
3.5%
3.6%
3.6%
10月 2025 序言。
3.6%
6.4%
12.6%
9月 2025
12.6%
12.7%
12.7%
9月 2025 序言。
12.7%
1.2%
1.2%
8月 2025
1.2%
1.3%
1.3%
8月 2025 序言。
1.3%
5.8%
7月 2025
5.8%
5.9%
5.9%
7月 2025 序言。
5.9%
3.5%
4.3%
6月 2025
4.3%
4.3%
4.3%
6月 2025 序言。
4.3%
8.7%
-1.3%
5月 2025
-1.3%
-1.3%
-1.3%
5月 2025 序言。
-1.3%
-1.9%
3.7%
4月 2025
3.7%
3.7%
3.7%
4月 2025 序言。
3.7%
-6.4%
3.0%
3月 2025
3.0%
-3.8%
3.1%
3月 2025 序言。
3.1%
-3.8%
0.7%
2月 2025
0.7%
1.0%
1.0%
2月 2025 序言。
1.0%
-3.3%
-10.2%
1月 2025
-10.2%
-10.3%
-10.3%
1月 2025 序言。
-10.3%
2.2%
6.6%
12月 2024
6.6%
6.6%
6.6%
12月 2024 序言。
6.6%
-1.1%
1.4%
11月 2024
1.4%
1.4%
1.4%
11月 2024 序言。
1.4%
7.6%
4.6%
10月 2024
4.6%
4.6%
4.6%
10月 2024 序言。
4.6%
8.4%
7.5%
9月 2024
7.5%
7.5%
7.5%
9月 2024 序言。
7.5%
6.6%
11.2%
8月 2024
11.2%
11.4%
11.4%
8月 2024 序言。
11.4%
9.2%
13.9%
7月 2024
13.9%
13.9%
13.9%
7月 2024 序言。
13.9%
15.1%
5.1%
6月 2024
5.1%
5.1%
5.1%
6月 2024 序言。
5.1%
11.5%
11.5%
5月 2024
11.5%
11.7%
11.7%
5月 2024 序言。
11.7%
14.0%
13.8%
4月 2024
13.8%
13.8%
13.8%
4月 2024 序言。
13.8%
-2.5%
3.1%
3月 2024
3.1%
3.1%
3.1%
3月 2024 序言。
3.1%
14.7%
4.8%
2月 2024
4.8%
4.8%
2月 2024 序言。
4.8%
21.5%
18.0%
1月 2024
18.0%
18.0%
18.0%
1月 2024 序言。
18.0%
4.1%
5.0%
12月 2023
5.0%
5.1%
5.1%
12月 2023 序言。
5.1%
7.7%
11月 2023
7.7%
7.8%
7.8%
11月 2023 序言。
7.8%
0.4%
5.1%
