德国S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
低级别 N/D 51.7
53.1
上次发布 重要性 实际值 预测值 以前
以前
下次发布 实际值 预测值 以前
以前
德国采购经理人指数(PMI)由IHS Markit基于对1000家工业和服务业代表性企业的调查编制而成。“Flash指数”是根据每月约85%的调查结果进行编制，因此提供了详细的最终PMI早期评估。

综合产出PMI是制造业产出指数和服务业活动指数的加权平均数。

服务业商业活动指数与工业生产指数直接相等，均基于“贵公司的商业活动是否高于、等于或低于一个月前的数据？”这个问题。工业采购经理人指数是由以下五个分项指数（括号内的加权组合）加权组合而成的指数：新订单(0.3)、生产(0.25)、就业(0.2)、交货时间(0.15)、原材料库存(0.1)。交货时间指数是一个逆指数。工业生产指数基于“贵公司的生产/业绩是否高于、等于或低于一个月前的数据？”

根据2006年1月以来的历史数据，初步预估与最终PMI（最终值减去flash值）之间的平均值仅略有不同。

Einkaufsmanagerindex™/采购经理人指数®(EMI™，PMI®)通过反映销售、就业、库存和价格的发展，在尽可能早的时间点跟踪私营部门的实际经济状况。这些指数受到商界、政府和金融机构经济研究人员的高度评价，并经常被他们使用。它们提供适合的资料，以便更好地了解经济环境，并为企业和投资战略的决策提供指导。PMI在许多央行（包括欧洲央行）的利率决策中也发挥着特别重要的作用。采购经理人指数比官方统计数据早得多，是提供每月经济实际发展情况的第一个领先指标。

该指数是反映整体经济的一个早期指标。综合采购经理人指数(PMI)的增长表现了一个有利的市场环境，可以被视为对欧元有利。

最后值:

真实值

预测值

"德国S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025 序言。
N/D
51.7
53.1
11月 2025
53.1
52.1
52.1
11月 2025 序言。
52.1
54.8
53.9
10月 2025
53.9
53.8
53.8
10月 2025 序言。
53.8
51.6
52.0
9月 2025
52.0
52.4
9月 2025 序言。
52.4
50.5
50.5
8月 2025
50.5
50.9
50.9
8月 2025 序言。
50.9
50.5
50.6
7月 2025
50.6
50.3
50.3
7月 2025 序言。
50.3
50.1
49.7
6月 2025
49.7
50.4
50.4
6月 2025 序言。
50.4
48.2
48.5
5月 2025
48.5
48.6
48.6
5月 2025 序言。
48.6
48.5
49.0
4月 2025
49.0
49.7
49.7
4月 2025 序言。
49.7
50.9
51.3
3月 2025
51.3
50.9
50.9
3月 2025 序言。
50.9
51.3
50.4
2月 2025
50.4
51.0
51.0
2月 2025 序言。
51.0
49.4
50.5
1月 2025
50.5
50.1
50.1
1月 2025 序言。
50.1
48.7
48.0
12月 2024
48.0
47.8
47.8
12月 2024 序言。
47.8
48.0
47.2
11月 2024
47.2
47.3
47.3
11月 2024 序言。
47.3
48.8
48.6
10月 2024
48.6
48.4
48.4
10月 2024 序言。
48.4
46.7
47.5
9月 2024
47.5
47.2
47.2
9月 2024 序言。
47.2
49.0
48.4
8月 2024
48.4
48.5
48.5
8月 2024 序言。
48.5
52.0
52.5
7月 2024
52.5
48.7
48.7
7月 2024 序言。
48.7
49.2
50.4
6月 2024
50.4
50.6
50.6
6月 2024 序言。
50.6
51.7
52.4
5月 2024
52.4
52.2
52.2
5月 2024 序言。
52.2
51.8
50.6
4月 2024
50.6
50.5
50.5
4月 2024 序言。
50.5
48.7
50.1
3月 2024
50.1
47.4
47.4
3月 2024 序言。
47.4
47.1
46.3
2月 2024
46.3
46.1
46.1
2月 2024 序言。
46.1
48.2
47.7
1月 2024
47.7
47.1
47.1
1月 2024 序言。
47.1
47.7
47.4
12月 2023
47.4
46.7
46.7
12月 2023 序言。
46.7
48.4
47.8
11月 2023
47.8
47.1
47.1
123456
