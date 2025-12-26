德国采购经理人指数(PMI)由IHS Markit基于对1000家工业和服务业代表性企业的调查编制而成。“Flash指数”是根据每月约85%的调查结果进行编制，因此提供了详细的最终PMI早期评估。

综合产出PMI是制造业产出指数和服务业活动指数的加权平均数。

服务业商业活动指数与工业生产指数直接相等，均基于“贵公司的商业活动是否高于、等于或低于一个月前的数据？”这个问题。工业采购经理人指数是由以下五个分项指数（括号内的加权组合）加权组合而成的指数：新订单(0.3)、生产(0.25)、就业(0.2)、交货时间(0.15)、原材料库存(0.1)。交货时间指数是一个逆指数。工业生产指数基于“贵公司的生产/业绩是否高于、等于或低于一个月前的数据？”

根据2006年1月以来的历史数据，初步预估与最终PMI（最终值减去flash值）之间的平均值仅略有不同。

Einkaufsmanagerindex™/采购经理人指数®(EMI™，PMI®)通过反映销售、就业、库存和价格的发展，在尽可能早的时间点跟踪私营部门的实际经济状况。这些指数受到商界、政府和金融机构经济研究人员的高度评价，并经常被他们使用。它们提供适合的资料，以便更好地了解经济环境，并为企业和投资战略的决策提供指导。PMI在许多央行（包括欧洲央行）的利率决策中也发挥着特别重要的作用。采购经理人指数比官方统计数据早得多，是提供每月经济实际发展情况的第一个领先指标。

该指数是反映整体经济的一个早期指标。综合采购经理人指数(PMI)的增长表现了一个有利的市场环境，可以被视为对欧元有利。

最后值: