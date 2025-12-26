南非RMB/BER商业信心指数 (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
业务
|低级别
|44
|
39
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
RMB/BER商业信心指数反映了南非经济的总体状况，因为它与南非的商业状况有关。这有助于分析短期经济形势。
经济研究局每季度对制造业和建筑业企业、零售商和批发商以及汽车经销商进行一次抽样调查。这是一个简单而快速的调查，包含少量“if”问题。它专为短期分析经营状况而设计。这些问题本质上已经定性，即要求受访者评估与前一时期相比的变化：估计数是否增加、减少或保持不变。
商业信心指数的值可以从0到100，0表示悲观和极度不确定性，50表示中立，100表示最高的信心。高于预期的数值可以被视为对南非兰特有利。
最后值:
真实值
"南非RMB/BER商业信心指数 (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
44
39
3 Q 2025
39
40
2 Q 2025
40
45
1 Q 2025
45
45
4 Q 2024
45
38
3 Q 2024
38
35
2 Q 2024
35
30
1 Q 2024
30
31
4 Q 2023
31
33
3 Q 2023
33
27
2 Q 2023
27
36
1 Q 2023
36
38
4 Q 2022
38
39
3 Q 2022
39
42
2 Q 2022
42
46
1 Q 2022
46
43
4 Q 2021
43
43
3 Q 2021
43
50
2 Q 2021
50
35
1 Q 2021
35
40
4 Q 2020
40
24
3 Q 2020
24
5
2 Q 2020
5
18
1 Q 2020
18
26
4 Q 2019
26
21
3 Q 2019
21
28
2 Q 2019
28
28
1 Q 2019
28
31
4 Q 2018
31
