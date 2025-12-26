经济日历部分

法国进口月率m/m (France Imports m/m)

国家：
法国
EUR, 欧元
源：
经济和财政部 (Ministry for the Economy and Finance)
部门：
交易
低级别 €​55.648 B
€​58.314 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
€​55.648 B
下次发布 实际值 预测值
以前
法国进口反映了报告月份本国进口的商品价值。进口信息用来评估法国的对外贸易活动以及本国对进口商品的需求。高于预期的数值被视为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

"法国进口月率m/m (France Imports m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€​55.648 B
€​58.314 B
9月 2025
€​58.495 B
€​57.060 B
8月 2025
€​57.332 B
€​57.575 B
7月 2025
€​57.674 B
€​57.969 B
6月 2025
€​58.253 B
€​56.595 B
5月 2025
€​56.654 B
€​56.747 B
4月 2025
€​57.225 B
€​58.639 B
3月 2025
€​58.799 B
€​57.485 B
2月 2025
€​57.544 B
€​56.178 B
1月 2025
€​56.376 B
€​55.703 B
12月 2024
€​56.160 B
€​56.596 B
11月 2024
€​57.186 B
€​56.198 B
10月 2024
€​56.404 B
€​56.710 B
9月 2024
€​56.853 B
€​57.008 B
8月 2024
€​57.028 B
€​55.508 B
7月 2024
€​55.682 B
€​57.479 B
6月 2024
€​57.746 B
€​57.762 B
5月 2024
€​58.213 B
€​58.633 B
4月 2024
€​58.760 B
€​57.493 B
3月 2024
€​57.698 B
€​56.366 B
2月 2024
€​56.296 B
€​56.048 B
1月 2024
€​56.199 B
€​56.817 B
12月 2023
€​57.021 B
€​55.578 B
11月 2023
€​55.395 B
€​58.200 B
10月 2023
€​58.268 B
€​57.944 B
9月 2023
€​58.048 B
€​58.862 B
8月 2023
€​59.034 B
€​60.691 B
7月 2023
€​60.731 B
€​58.918 B
6月 2023
€​58.767 B
€​60.684 B
5月 2023
€​60.759 B
€​60.538 B
4月 2023
€​59.494 B
€​58.687 B
3月 2023
€​58.511 B
€​60.383 B
2月 2023
€​60.896 B
€​62.112 B
1月 2023
€​62.363 B
€​65.281 B
12月 2022
€​65.929 B
€​64.820 B
11月 2022
€​64.801 B
€​63.359 B
10月 2022
€​63.595 B
€​69.343 B
9月 2022
€​69.528 B
€​67.090 B
8月 2022
€​66.454 B
€​63.743 B
7月 2022
€​63.279 B
€​62.960 B
6月 2022
€​62.802 B
€​61.064 B
5月 2022
€​60.773 B
€​59.806 B
4月 2022
€​58.896 B
€​58.643 B
3月 2022
€​58.108 B
€​56.122 B
2月 2022
€​56.021 B
€​55.559 B
1月 2022
€​55.308 B
€​55.618 B
12月 2021
€​55.410 B
€​54.035 B
11月 2021
€​53.744 B
€​51.024 B
10月 2021
€​50.616 B
€​48.939 B
9月 2021
€​48.773 B
€​49.013 B
1234
