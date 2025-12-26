法国进口月率m/m (France Imports m/m)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
交易
|低级别
|€55.648 B
|
€58.314 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
€55.648 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国进口反映了报告月份本国进口的商品价值。进口信息用来评估法国的对外贸易活动以及本国对进口商品的需求。高于预期的数值被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
"法国进口月率m/m (France Imports m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€55.648 B
€58.314 B
9月 2025
€58.495 B
€57.060 B
8月 2025
€57.332 B
€57.575 B
7月 2025
€57.674 B
€57.969 B
6月 2025
€58.253 B
€56.595 B
5月 2025
€56.654 B
€56.747 B
4月 2025
€57.225 B
€58.639 B
3月 2025
€58.799 B
€57.485 B
2月 2025
€57.544 B
€56.178 B
1月 2025
€56.376 B
€55.703 B
12月 2024
€56.160 B
€56.596 B
11月 2024
€57.186 B
€56.198 B
10月 2024
€56.404 B
€56.710 B
9月 2024
€56.853 B
€57.008 B
8月 2024
€57.028 B
€55.508 B
7月 2024
€55.682 B
€57.479 B
6月 2024
€57.746 B
€57.762 B
5月 2024
€58.213 B
€58.633 B
4月 2024
€58.760 B
€57.493 B
3月 2024
€57.698 B
€56.366 B
2月 2024
€56.296 B
€56.048 B
1月 2024
€56.199 B
€56.817 B
12月 2023
€57.021 B
€55.578 B
11月 2023
€55.395 B
€58.200 B
10月 2023
€58.268 B
€57.944 B
9月 2023
€58.048 B
€58.862 B
8月 2023
€59.034 B
€60.691 B
7月 2023
€60.731 B
€58.918 B
6月 2023
€58.767 B
€60.684 B
5月 2023
€60.759 B
€60.538 B
4月 2023
€59.494 B
€58.687 B
3月 2023
€58.511 B
€60.383 B
2月 2023
€60.896 B
€62.112 B
1月 2023
€62.363 B
€65.281 B
12月 2022
€65.929 B
€64.820 B
11月 2022
€64.801 B
€63.359 B
10月 2022
€63.595 B
€69.343 B
9月 2022
€69.528 B
€67.090 B
8月 2022
€66.454 B
€63.743 B
7月 2022
€63.279 B
€62.960 B
6月 2022
€62.802 B
€61.064 B
5月 2022
€60.773 B
€59.806 B
4月 2022
€58.896 B
€58.643 B
3月 2022
€58.108 B
€56.122 B
2月 2022
€56.021 B
€55.559 B
1月 2022
€55.308 B
€55.618 B
12月 2021
€55.410 B
€54.035 B
11月 2021
€53.744 B
€51.024 B
10月 2021
€50.616 B
€48.939 B
9月 2021
€48.773 B
€49.013 B
