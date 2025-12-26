瑞典Silf/Swedbank制造业采购经理人指数(PMI)是瑞典经济商业周期的一个指标，由瑞典银行与Silf合作，根据对制造业企业工作的采购经理人进行的每月调查计算得出。该指数可以快速评估该国的经济状况。它在每个月银行的第一个工作日的08:30发布。

每个月，都会向大约200名制造业部门的采购经理人发送一份调查问卷。要求经理人评估公司中特定活动的状态：该活动是否增加、减少还是保持不变。受访者评估订单、生产、就业、交货时间和仓库库存。

该指数值的计算方法是：报告增加的受访者所占百分比与报告保持不变的受访者所占百分比一半之和。高于50的数值表示经济增长，而低于50的数值意味着经济下降。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。他们会第一时间注意到变化。PMI被解读为生产和通货膨胀的领先指标，因此很受分析师的欢迎。瑞典PMI增长表明市场状况有利，可以被视为对SEK报价有利。

最后值: