南非新车总销量月率m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
业务
|低级别
|-1.9%
|
2.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-1.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车销售总额月率m/m衡量的是与上月相比，在报告所述月份南非零售商售出的汽车数量变化。
南非国家汽车制造商协会(NAAMSA)发布按汽车类型划分的月度销售数据：小型车，中小型商用车，重型卡车和公共汽车。统计数据包括国内销售额和出口额。后者占总销售额的很大一部分。此外，该报告还包含下一年的预测值。 汽车行业为该国的GDP和就业做出重大贡献，因此该指标反映了经济状况。这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。指数增长可以对ZAR报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"南非新车总销量月率m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-1.9%
2.3%
10月 2025
2.3%
5.6%
9月 2025
5.6%
0.8%
8月 2025
0.8%
8.8%
7月 2025
8.8%
4.6%
6月 2025
4.6%
6.9%
5月 2025
6.9%
-14.3%
4月 2025
-14.3%
3.2%
3月 2025
3.2%
2.1%
2月 2025
2.1%
12.9%
1月 2025
12.9%
-15.0%
12月 2024
-15.0%
1.2%
11月 2024
1.2%
8.9%
10月 2024
8.9%
0.9%
9月 2024
0.9%
-1.7%
8月 2024
-1.7%
10.9%
7月 2024
10.9%
8.0%
6月 2024
8.0%
-2.5%
5月 2024
-2.5%
-13.3%
4月 2024
-13.3%
-1.1%
3月 2024
-1.1%
6.0%
2月 2024
6.0%
3.4%
1月 2024
3.4%
-10.1%
12月 2023
-10.1%
-4.8%
11月 2023
-4.8%
-1.2%
10月 2023
-1.2%
0.6%
9月 2023
0.6%
4.8%
8月 2023
4.8%
-7.3%
7月 2023
-7.3%
8.3%
6月 2023
8.3%
15.6%
5月 2023
15.6%
-25.8%
4月 2023
-25.8%
11.0%
3月 2023
11.0%
2.9%
2月 2023
2.9%
4.3%
1月 2023
4.3%
-15.9%
12月 2022
-15.9%
7.5%
11月 2022
7.5%
-4.2%
10月 2022
-4.2%
0.9%
9月 2022
0.9%
9.6%
8月 2022
9.6%
6.2%
7月 2022
6.2%
5.0%
6月 2022
5.0%
5.4%
5月 2022
5.4%
-26.5%
4月 2022
-26.5%
14.7%
3月 2022
14.7%
7.0%
2月 2022
7.0%
15.1%
1月 2022
15.1%
-13.6%
12月 2021
-13.6%
1.3%
11月 2021
1.3%
-4.9%
10月 2021
-4.9%
4.0%
