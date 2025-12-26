德国新车登记年率y/y (Germany New Car Registrations y/y)
国家：
德国
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|2.5%
|
7.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车登记年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份德国新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，作为欧洲汽车制造商协会(ACEA)成员的德国联邦汽车运输管理局(KBA)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"德国新车登记年率y/y (Germany New Car Registrations y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.5%
7.8%
10月 2025
7.8%
12.8%
9月 2025
12.8%
5.0%
8月 2025
5.0%
11.1%
7月 2025
11.1%
-13.8%
6月 2025
-13.8%
1.2%
5月 2025
1.2%
-0.2%
4月 2025
-0.2%
-3.9%
3月 2025
-3.9%
-6.4%
2月 2025
-6.4%
-2.8%
1月 2025
-2.8%
-7.1%
12月 2024
-7.1%
-0.5%
11月 2024
-0.5%
6.0%
10月 2024
6.0%
-7.0%
9月 2024
-7.0%
-27.8%
8月 2024
-27.8%
-2.1%
7月 2024
-2.1%
6.1%
6月 2024
6.1%
-4.3%
5月 2024
-4.3%
19.8%
4月 2024
19.8%
-6.2%
3月 2024
-6.2%
5.4%
2月 2024
5.4%
19.1%
1月 2024
19.1%
-23.0%
12月 2023
-23.0%
-5.7%
11月 2023
-5.7%
4.9%
10月 2023
4.9%
-0.1%
9月 2023
-0.1%
37.3%
8月 2023
37.3%
18.1%
7月 2023
18.1%
24.8%
6月 2023
24.8%
19.2%
5月 2023
19.2%
12.6%
4月 2023
12.6%
16.6%
3月 2023
16.6%
2.8%
2月 2023
2.8%
-2.6%
1月 2023
-2.6%
38.1%
12月 2022
38.1%
31.4%
11月 2022
31.4%
16.8%
10月 2022
16.8%
14.1%
9月 2022
14.1%
3.0%
8月 2022
3.0%
-12.9%
7月 2022
-12.9%
-18.1%
6月 2022
-18.1%
-10.2%
5月 2022
-10.2%
-21.5%
4月 2022
-21.5%
-17.5%
3月 2022
-17.5%
3.2%
2月 2022
3.2%
8.5%
1月 2022
8.5%
-26.9%
12月 2021
-26.9%
-34.9%
11月 2021
-34.9%
-34.9%
10月 2021
-34.9%
-25.7%
