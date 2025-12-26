韩国经常账 (South Korea Current Account)
经常账户反映了报告月份进出口商品、服务和利息支付之间的差额。正值表示韩国经济的资本流入。高于预期的数值可能对韩元报价有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"韩国经常账 (South Korea Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$6.81 B
$10.14 B
$13.47 B
9月 2025
$13.47 B
$13.26 B
$9.15 B
8月 2025
$9.15 B
$11.79 B
$10.78 B
7月 2025
$10.78 B
$10.89 B
$14.27 B
6月 2025
$14.27 B
$14.97 B
$10.14 B
5月 2025
$10.14 B
$6.68 B
$5.70 B
4月 2025
$5.70 B
$4.99 B
$9.14 B
3月 2025
$9.14 B
$10.03 B
$7.18 B
2月 2025
$7.18 B
$6.54 B
$2.94 B
1月 2025
$2.94 B
$8.28 B
$12.37 B
12月 2024
$12.37 B
$9.81 B
$10.05 B
11月 2024
$9.30 B
$4.81 B
$9.78 B
10月 2024
$9.78 B
$10.96 B
$10.94 B
9月 2024
$11.12 B
$10.77 B
$6.52 B
8月 2024
$6.60 B
$9.22 B
$8.97 B
7月 2024
$9.13 B
$8.26 B
$12.56 B
6月 2024
$12.26 B
$8.76 B
$8.92 B
5月 2024
$8.92 B
$1.88 B
$-0.29 B
4月 2024
$-0.29 B
$4.53 B
$6.93 B
3月 2024
$6.93 B
$3.64 B
$6.86 B
2月 2024
$6.86 B
$2.90 B
$3.05 B
1月 2024
$3.05 B
$5.27 B
$7.41 B
12月 2023
$7.41 B
$4.40 B
$3.89 B
11月 2023
$4.06 B
$5.52 B
$6.80 B
10月 2023
$6.80 B
$4.64 B
$5.42 B
9月 2023
$5.42 B
$4.51 B
$4.98 B
8月 2023
$4.81 B
$3.43 B
$3.74 B
7月 2023
$3.58 B
$1.87 B
$5.87 B
6月 2023
$5.87 B
$0.26 B
$1.93 B
5月 2023
$1.93 B
$-0.65 B
$-0.79 B
4月 2023
$-0.79 B
$-1.38 B
$0.16 B
3月 2023
$0.27 B
$-0.80 B
$-0.52 B
2月 2023
$-0.52 B
$-0.37 B
$-4.21 B
1月 2023
$-4.52 B
$0.88 B
$2.68 B
12月 2022
$2.68 B
$0.42 B
$-0.22 B
11月 2022
$-0.62 B
$-0.17 B
$0.88 B
10月 2022
$0.88 B
$0.21 B
$1.58 B
9月 2022
$1.61 B
$1.78 B
$-3.05 B
8月 2022
$-3.05 B
$5.84 B
$0.79 B
7月 2022
$1.09 B
$6.28 B
$5.61 B
6月 2022
$5.61 B
$5.43 B
$3.86 B
5月 2022
$3.86 B
$5.15 B
$-0.08 B
4月 2022
$-0.08 B
$5.98 B
$7.06 B
3月 2022
$6.73 B
$3.99 B
$6.42 B
2月 2022
$6.42 B
$5.15 B
$1.92 B
1月 2022
$1.81 B
$7.38 B
$6.06 B
12月 2021
$6.06 B
$9.25 B
$6.82 B
11月 2021
$7.16 B
$10.44 B
$6.95 B
10月 2021
$6.95 B
$11.26 B
$10.07 B
9月 2021
$10.07 B
$10.49 B
$7.51 B
