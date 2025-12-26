澳大利亚国内生产总值或GDP季率q/q反映了与上一季度相比，报告季度国内经济生产的商品和服务的市场价值的变化，生产成本的净增长。

可以用三种方式计算GDP。

通过收入的方式计算，GDP根据员工报酬、总营业盈余、扣除生产补贴和进口成本的总混合收入来计算。该金额使用价格平减指数来调整。

支出方法建议将GDP计算为所有最终支出、库存变化和商品及服务净出口（净进口）。

最后，按照生产方式计算的GDP是每个行业的总附加值总额，用基础价格和减少税收的产品补贴来计算。基础价格指的是制造商收到的金额，包括产品在税前的任何补贴的成本。

这三种评估是独立产生的，使用不同的数据源。因此，虽然理论上的结果应该是一致的，但实际GDP的评估是不同的。澳大利亚统计局每年通过平衡供应和使用表格来对这些计算进行调整。这种调整即产生了基准GDP，且常被分析师和经济学家使用。

GDP通常被用作衡量国家经济状况和国民生活水平的指标。GDP的增长意味着经济走强，GDP下降表示经济衰退。

GDP对澳大利亚元报价的影响也与通货膨胀密切相关。反过来，GDP和通货膨胀之间的关系却是非常微秒。总的来说，GDP的增长主要与国内支出的增加有关，这可能会增加通货膨胀。其增长可能会刺激经济，并推高本国货币的报价。然而，GDP增长过多可能是危险信号，因为通货膨胀过热会导致经济衰退。今天的大多数经济学家都认为，经济在每年2.5% - 3.5%GDP增长的情况下可以是安全的。

最后值: