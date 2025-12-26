英国央行(BoE)个人净贷款月率m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)
英国央行对个人净贷款月率m/m反映了与上月相比，指定月份未偿还贷款的净量的变化。指标计算包括对个人的英镑消费贷款和住房抵押贷款。
当前未偿还贷款的净量是当前月份的总贷款流量，是贷款偿还的净额。
住房担保贷款分为三种类型：
- 购房贷款（批准通过一级抵押贷款对住房完全担保的贷款）
- 再抵押（允许借款人通过另一家贷款机构提供的贷款支付当前的抵押贷款）
- 其他贷款（增加与同一家贷款机构的贷款以改善住房等）。
消费贷款类型包括信用卡借款和“其他”贷款（如透支和银行现金贷款）。 对个人的英镑贷款由三个主要机构类型提供：
- 英国居民银行。他们直接向英国央行提供每月信贷报告。
- 建筑协会是专业贷款机构，提供有针对性的住房贷款。来自建筑协会的数据也会被永久性地收集，并以特殊的形式提供。
- 其他专业贷款机构。这包括非银行、英国非建筑协会信贷机构、专业抵押贷款机构、零售商、政府、公司、保险公司和养老基金等。这些数据由国家统计局收集。
消费信贷量是消费者活动和零售销售，以及房地产市场和银行业的领先指标。该指标增长可以预测经济扩张，并能够对英镑报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国央行(BoE)个人净贷款月率m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
£5.392 B
£5.585 B
£6.621 B
9月 2025
£6.980 B
£5.971 B
£6.026 B
8月 2025
£6.000 B
£7.106 B
£6.175 B
7月 2025
£6.144 B
£-0.618 B
£6.861 B
6月 2025
£6.757 B
£1.871 B
£3.133 B
5月 2025
£2.913 B
£3.273 B
£1.167 B
4月 2025
£0.821 B
£11.338 B
£14.059 B
3月 2025
£13.838 B
£3.931 B
£4.611 B
2月 2025
£4.644 B
£4.585 B
£5.931 B
1月 2025
£5.947 B
£4.036 B
£4.405 B
12月 2024
£4.613 B
£3.664 B
£3.452 B
11月 2024
£3.352 B
£4.258 B
£4.461 B
10月 2024
£4.532 B
£3.904 B
£3.793 B
9月 2024
£3.771 B
£3.694 B
£4.203 B
8月 2024
£4.156 B
£3.994 B
£4.027 B
7月 2024
£4.001 B
£3.512 B
£3.494 B
6月 2024
£3.816 B
£2.488 B
£2.755 B
5月 2024
£2.725 B
£4.711 B
£3.019 B
4月 2024
£3.142 B
£1.079 B
£1.884 B
3月 2024
£1.837 B
£3.075 B
2月 2024
£2.888 B
£0.697 B
1月 2024
£0.791 B
£1.150 B
£0.367 B
12月 2023
£0.367 B
£-1.838 B
£2.063 B
11月 2023
£1.966 B
£1.479 B
£1.329 B
10月 2023
£1.239 B
£1.630 B
£0.410 B
9月 2023
£0.451 B
£1.802 B
£2.797 B
8月 2023
£2.862 B
£1.269 B
£1.472 B
7月 2023
£1.420 B
£0.956 B
£1.742 B
6月 2023
£1.797 B
£1.002 B
£1.006 B
5月 2023
£1.052 B
£1.588 B
£0.048 B
4月 2023
£0.202 B
£2.709 B
£1.605 B
3月 2023
£1.592 B
£3.527 B
£2.156 B
2月 2023
£2.151 B
£4.482 B
£3.689 B
1月 2023
£4.138 B
£4.883 B
£3.869 B
12月 2022
£3.731 B
£5.755 B
£5.748 B
11月 2022
£5.865 B
£6.227 B
£4.324 B
10月 2022
£4.736 B
£6.715 B
£6.486 B
9月 2022
£6.806 B
£6.858 B
£7.314 B
8月 2022
£7.212 B
£7.029 B
£6.624 B
7月 2022
£6.476 B
£6.926 B
£7.080 B
6月 2022
£7.054 B
£7.070 B
£8.938 B
5月 2022
£8.270 B
£6.700 B
£5.538 B
4月 2022
£5.520 B
£6.669 B
£7.730 B
3月 2022
£8.277 B
£5.538 B
£6.118 B
2月 2022
£6.548 B
£4.773 B
£6.068 B
1月 2022
£6.528 B
£4.157 B
£4.786 B
12月 2021
£4.402 B
£5.508 B
£4.775 B
11月 2021
£4.926 B
£5.426 B
£1.977 B
10月 2021
£2.310 B
£5.267 B
£9.570 B
9月 2021
£9.755 B
£7.317 B
£4.966 B
