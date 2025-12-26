经济日历部分

加拿大失业率 (Canada Unemployment Rate)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
劳动力
加拿大失业率是失业人口与劳动人口总数之间的百分比。失业人口即是目前没有工作且在过去的四周内积极寻找工作的人们。

失业数据是根据全国定期人口调查计算得出的。这份调查是在全国范围内进行的以下类别不包含在此调查之中：

  • 居住在各省保留地和其他土著聚集区的人们
  • 加拿大武装部队的专职成员
  • 居住在人口密度非常低的偏远地区的人们

加拿大失业人口计算的具体特点在于：与大多数其他发达国家的劳动力人口计算包含的是15岁以上人口相比，加拿大劳动力人口调查包括了15岁的年轻人。加拿大的计算方法还包括在媒体和互联网门户网站上计算求职广告，而在美国和欧洲，只有正式登记在国家机构的人们才被正式认定为失业。

所提供的数据根据季节进行调整。

失业率是评判劳动力市场状况的主要指标，也是国家经济发展的关键指标之一。失业率增长被视为是消费活动下降的主要指标。加拿大央行在准备评估和预测时，使用失业率数据。此外，失业率还影响了加拿大央行(BoC)的利率决策。 失业率越低，表示它对加拿大元报价的影响越有利。

最后值:

真实值

预测值

"加拿大失业率 (Canada Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
6.5%
6.9%
6.9%
10月 2025
6.9%
7.0%
7.1%
9月 2025
7.1%
7.2%
7.1%
8月 2025
7.1%
7.0%
6.9%
7月 2025
6.9%
7.0%
6.9%
6月 2025
6.9%
7.1%
7.0%
5月 2025
7.0%
6.9%
6.9%
4月 2025
6.9%
6.6%
6.7%
3月 2025
6.7%
6.6%
6.6%
2月 2025
6.6%
6.7%
6.6%
1月 2025
6.6%
6.5%
6.7%
12月 2024
6.7%
7.1%
6.8%
11月 2024
6.8%
6.5%
6.5%
10月 2024
6.5%
6.3%
6.5%
9月 2024
6.5%
6.5%
6.6%
8月 2024
6.6%
6.3%
6.4%
7月 2024
6.4%
6.7%
6.4%
6月 2024
6.4%
6.2%
6.2%
5月 2024
6.2%
5.9%
6.1%
4月 2024
6.1%
6.3%
6.1%
3月 2024
6.1%
6.0%
5.8%
2月 2024
5.8%
5.7%
5.7%
1月 2024
5.7%
5.8%
5.8%
12月 2023
5.8%
5.9%
5.8%
11月 2023
5.8%
5.6%
5.7%
10月 2023
5.7%
5.5%
5.5%
9月 2023
5.5%
5.5%
5.5%
8月 2023
5.5%
5.4%
5.5%
7月 2023
5.5%
5.3%
5.4%
6月 2023
5.4%
5.1%
5.2%
5月 2023
5.2%
5.0%
5.0%
4月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
3月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
2月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
1月 2023
5.0%
5.0%
5.0%
12月 2022
5.0%
5.1%
5.1%
11月 2022
5.1%
5.2%
5.2%
10月 2022
5.2%
5.3%
5.2%
9月 2022
5.2%
5.1%
5.4%
8月 2022
5.4%
4.9%
4.9%
7月 2022
4.9%
5.0%
4.9%
6月 2022
4.9%
5.1%
5.1%
5月 2022
5.1%
5.2%
5.2%
4月 2022
5.2%
5.4%
5.3%
3月 2022
5.3%
6.0%
5.5%
2月 2022
5.5%
6.2%
6.5%
1月 2022
6.5%
5.9%
6.0%
12月 2021
5.9%
6.3%
6.0%
11月 2021
6.0%
6.8%
6.7%
10月 2021
6.7%
7.0%
6.9%
