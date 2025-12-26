加拿大失业率是失业人口与劳动人口总数之间的百分比。失业人口即是目前没有工作且在过去的四周内积极寻找工作的人们。

失业数据是根据全国定期人口调查计算得出的。这份调查是在全国范围内进行的以下类别不包含在此调查之中：

居住在各省保留地和其他土著聚集区的人们

加拿大武装部队的专职成员

居住在人口密度非常低的偏远地区的人们

加拿大失业人口计算的具体特点在于：与大多数其他发达国家的劳动力人口计算包含的是15岁以上人口相比，加拿大劳动力人口调查包括了15岁的年轻人。加拿大的计算方法还包括在媒体和互联网门户网站上计算求职广告，而在美国和欧洲，只有正式登记在国家机构的人们才被正式认定为失业。

所提供的数据根据季节进行调整。

失业率是评判劳动力市场状况的主要指标，也是国家经济发展的关键指标之一。失业率增长被视为是消费活动下降的主要指标。加拿大央行在准备评估和预测时，使用失业率数据。此外，失业率还影响了加拿大央行(BoC)的利率决策。 失业率越低，表示它对加拿大元报价的影响越有利。

最后值: