美国EIA原油进口变化 (EIA United States Crude Oil Imports Change)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国能源信息管理局 (U.S. Energy Information Administration)
部门：
业务
低级别 N/D 0.548 M
-0.719 M
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
能源信息管理局 (EIA) 原油进口变化指标显示了在过去一周，美国原油进口增加或减少。

美国能源部能源信息管理局 (EIA) 的每周报告中包括了该指标。

EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。

原油进口数据是由所有进口原油的石油承销人将其提交到以下地区：

  • 50个州和哥伦比亚特区
  • 波多黎各、维尔京群岛、关岛和其他美国领土
  • 位于美国50个州和哥伦比亚特区的对外贸易区
  • 从波多黎各、维尔京群岛、关岛和其他美国领土到50个州和哥伦比亚特区

原油进口的变化衡量的是对原油和石油产品的需求变化。该指数可以影响原油报价，但这种波动通常是短期的且无关紧要的。该指标通常与其他具有更大意义的石油市场指标相结合进行解读。

最后值:

真实值

预测值

"美国EIA原油进口变化 (EIA United States Crude Oil Imports Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
19 12月 2025
N/D
0.548 M
-0.719 M
12 12月 2025
-0.719 M
-1.862 M
0.212 M
5 12月 2025
0.212 M
1.880 M
-0.470 M
28 11月 2025
-0.470 M
0.560 M
1.046 M
21 11月 2025
1.046 M
-0.105 M
-0.614 M
14 11月 2025
-0.614 M
-0.649 M
0.849 M
7 11月 2025
0.849 M
-0.310 M
0.867 M
31 10月 2025
0.867 M
0.270 M
-1.025 M
24 10月 2025
-1.025 M
0.307 M
0.656 M
17 10月 2025
0.656 M
-0.283 M
-1.754 M
10 10月 2025
-1.754 M
-0.339 M
0.731 M
3 10月 2025
0.731 M
-0.239 M
0.071 M
26 9月 2025
0.071 M
1.162 M
1.596 M
19 9月 2025
1.596 M
-2.347 M
-3.111 M
12 9月 2025
-3.111 M
-0.019 M
0.668 M
5 9月 2025
0.668 M
0.412 M
0.434 M
29 8月 2025
0.434 M
0.321 M
0.299 M
22 8月 2025
0.299 M
0.103 M
-1.218 M
15 8月 2025
-1.218 M
-0.442 M
0.699 M
8 8月 2025
0.699 M
0.348 M
-0.794 M
1 8月 2025
-0.794 M
-0.600 M
1.317 M
25 7月 2025
1.317 M
0.738 M
-0.740 M
18 7月 2025
-0.740 M
0.556 M
-0.395 M
11 7月 2025
-0.395 M
0.093 M
-1.358 M
4 7月 2025
-1.358 M
1.217 M
2.940 M
27 6月 2025
2.940 M
0.512 M
0.531 M
20 6月 2025
0.531 M
-0.467 M
-1.747 M
13 6月 2025
-1.747 M
-0.509 M
0.451 M
6 6月 2025
0.451 M
0.256 M
0.389 M
30 5月 2025
0.389 M
1.213 M
-0.532 M
23 5月 2025
-0.532 M
0.456 M
0.110 M
16 5月 2025
0.110 M
-0.907 M
0.422 M
9 5月 2025
0.422 M
-0.898 M
0.673 M
2 5月 2025
0.673 M
1.289 M
-0.663 M
25 4月 2025
-0.663 M
-0.069 M
1.139 M
18 4月 2025
1.139 M
-0.853 M
-2.044 M
11 4月 2025
-2.044 M
-0.075 M
0.360 M
4 4月 2025
0.360 M
0.412 M
0.999 M
28 3月 2025
0.999 M
0.743 M
0.845 M
21 3月 2025
0.845 M
-0.494 M
-1.439 M
14 3月 2025
-1.439 M
-0.438 M
0.503 M
7 3月 2025
0.503 M
-0.577 M
-0.054 M
28 2月 2025
-0.054 M
0.114 M
0.292 M
21 2月 2025
0.292 M
-0.329 M
-0.961 M
14 2月 2025
-0.961 M
-0.960 M
-0.184 M
7 2月 2025
-0.184 M
-0.379 M
-0.178 M
31 1月 2025
-0.178 M
-0.079 M
0.532 M
24 1月 2025
0.532 M
0.195 M
0.184 M
17 1月 2025
0.184 M
0.143 M
-1.304 M
10 1月 2025
-1.304 M
-0.147 M
0.278 M
12345678...11
