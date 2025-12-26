经济日历部分

日本经常账户（季调后） (Japan Adjusted Current Account)

日本
JPY, 日元
财政部 (Ministry of Finance)
交易
中级别 N/D ¥​3861.2 B
¥​4347.6 B
日本经常账户（季调后）显示了报告的每月商品、服务和利息支付进出口之间的差额。这个指数根据季节进行调整。

外国人需要购买日元才能支付日本产品和国内债务。

经常账户（未季调）衡量的是商品和服务进出口额与利润支付额（出口额减去进口额）之间的差额。出口统计反映了日本的经济增长。进口值显示国内需求。商品选择与贸易差额数字相同。

指数增长可以对日元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"日本经常账户（季调后） (Japan Adjusted Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
¥​3861.2 B
¥​4347.6 B
9月 2025
¥​4347.6 B
¥​2424.4 B
¥​2389.0 B
8月 2025
¥​2463.5 B
¥​2429.0 B
¥​1882.8 B
7月 2025
¥​1882.8 B
¥​2549.7 B
¥​2397.9 B
6月 2025
¥​2397.9 B
¥​2560.6 B
¥​2818.1 B
5月 2025
¥​2818.1 B
¥​2507.6 B
¥​2306.8 B
4月 2025
¥​2306.8 B
¥​2466.1 B
¥​2723.1 B
3月 2025
¥​2723.1 B
¥​2227.3 B
¥​2906.2 B
2月 2025
¥​2316.8 B
¥​2624.2 B
¥​1947.0 B
1月 2025
¥​1937.5 B
¥​2440.1 B
¥​2731.6 B
12月 2024
¥​2731.6 B
¥​2375.1 B
¥​3033.4 B
11月 2024
¥​3033.4 B
¥​2293.0 B
¥​2408.8 B
10月 2024
¥​2408.8 B
¥​2273.2 B
¥​1271.7 B
9月 2024
¥​1271.7 B
¥​2386.5 B
¥​3145.9 B
8月 2024
¥​3016.5 B
¥​2208.7 B
¥​2802.9 B
7月 2024
¥​2802.9 B
¥​1860.1 B
¥​1776.3 B
6月 2024
¥​1776.3 B
¥​2208.0 B
¥​2406.2 B
5月 2024
¥​2406.2 B
¥​1656.1 B
¥​2524.1 B
4月 2024
¥​2524.1 B
¥​1385.1 B
¥​2010.6 B
3月 2024
¥​2010.6 B
¥​1693.6 B
¥​1412.1 B
2月 2024
¥​1368.6 B
¥​2004.1 B
¥​2746.3 B
1月 2024
¥​2727.5 B
¥​1864.3 B
¥​1810.0 B
12月 2023
¥​1810.0 B
¥​2026.9 B
¥​1885.4 B
11月 2023
¥​1885.4 B
¥​2130.9 B
¥​2621.7 B
10月 2023
¥​2621.7 B
¥​2177.8 B
¥​2010.9 B
9月 2023
¥​2010.9 B
¥​2274.1 B
¥​1503.0 B
8月 2023
¥​1634.9 B
¥​2241.9 B
¥​2766.9 B
7月 2023
¥​2766.9 B
¥​1889.9 B
¥​2345.9 B
6月 2023
¥​2345.9 B
¥​1493.1 B
¥​1702.7 B
5月 2023
¥​1702.7 B
¥​1194.6 B
¥​1899.6 B
4月 2023
¥​1899.6 B
¥​782.8 B
¥​1009.0 B
3月 2023
¥​1009.0 B
¥​895.5 B
¥​1227.9 B
2月 2023
¥​1089.2 B
¥​1030.9 B
¥​203.6 B
1月 2023
¥​216.3 B
¥​788.4 B
¥​1183.9 B
12月 2022
¥​1182.1 B
¥​910.6 B
¥​1918.5 B
11月 2022
¥​1918.5 B
¥​-157.8 B
¥​-609.3 B
10月 2022
¥​-609.3 B
¥​-148.3 B
¥​670.7 B
9月 2022
¥​670.7 B
¥​-59.9 B
¥​104.8 B
8月 2022
¥​-530.5 B
¥​166.7 B
¥​-629.0 B
7月 2022
¥​-629.0 B
¥​509.8 B
¥​838.3 B
6月 2022
¥​838.3 B
¥​257.9 B
¥​8.2 B
5月 2022
¥​8.2 B
¥​1024.6 B
¥​511.5 B
4月 2022
¥​511.5 B
¥​1030.3 B
¥​1555.9 B
3月 2022
¥​1555.9 B
¥​349.8 B
¥​522.5 B
2月 2022
¥​516.6 B
¥​485.2 B
¥​184.0 B
1月 2022
¥​191.7 B
¥​1069.0 B
¥​811.5 B
12月 2021
¥​787.5 B
¥​1189.6 B
¥​1369.5 B
11月 2021
¥​1369.5 B
¥​886.2 B
¥​1025.9 B
10月 2021
¥​1025.9 B
¥​894.1 B
¥​762.7 B
9月 2021
¥​762.7 B
¥​1218.0 B
¥​880.0 B
