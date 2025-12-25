南非经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|每季度
|失业率
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|每季度
|CPI 年率y/y
|3.5%
|11月 2025
|3.6%
|每月
|SARB利率决策
|6.75%
|7.00%
|贸易帐
|N/D
|10月 2025
|R21.756 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, ZAR, 圣诞节
2025.12.26 00:00, ZAR, 友好日
2025.12.29 20:30, ZAR, 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB私营部门信贷年率y/y
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB M3货币供应量年率y/y
2025.12.31 12:00, ZAR, 贸易帐
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa制造业PMI, 预测值: 46.2, 以前: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, 新车总销量, 以前: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, 新车总销量月率m/m, 以前: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, 新车总销量年率y/y, 预测值: 14.3%, 以前: 12.5%
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|0.9%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业人数
|0.112 M
|3 Q 2025
|0.008 M
|每季度
|失业率
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|3.5%
|11月 2025
|3.6%
|每月
|CPI 月率m/m
|-0.1%
|11月 2025
|0.1%
|每月
|PPI月率m/m
|0.0%
|11月 2025
|-0.1%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|3.2%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|核心CPI月率 m/m
|0.1%
|11月 2025
|0.1%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|SARB M3货币供应量年率y/y
|N/D
|10月 2025
|6.07%
|每月
|SARB优惠利率
|10.25%
|10.50%
|SARB利率决策
|6.75%
|7.00%
|SARB私营部门信贷年率y/y
|N/D
|10月 2025
|6.03%
|每月
|净国际储备
|$70.024 B
|11月 2025
|$69.364 B
|每月
|国际储备总额
|$72.068 B
|11月 2025
|$71.550 B
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|R-57.023 B
|3 Q 2025
|R-72.223 B
|每季度
|经常账 - GDP比率
|-0.7%
|3 Q 2025
|-1.0%
|每季度
|贸易帐
|N/D
|10月 2025
|R21.756 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|合并预算平衡
|R-363.4 B
|R-373.5 B
|合并预算平衡 - GDP比率
|-4.7%
|-5.0%
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|Absa制造业PMI
|42.0
|11月 2025
|49.2
|每月
|RMB/BER商业信心指数
|44
|4 Q 2025
|39
|每季度
|S&P全球PMI
|49.0
|11月 2025
|48.8
|每月
|制造业生产指数年率 y/y
|0.2%
|10月 2025
|1.0%
|每月
|制造业生产指数月率 m/m
|1.0%
|10月 2025
|0.3%
|每月
|新车总销量
|54.896 K
|11月 2025
|55.973 K
|每月
|新车总销量年率y/y
|12.5%
|11月 2025
|16.0%
|每月
|新车总销量月率m/m
|-1.9%
|11月 2025
|2.3%
|每月
|营建许可年率y/y
|-6.9%
|10月 2025
|2.0%
|每月
|营建许可月率 m/m
|-5.0%
|10月 2025
|0.6%
|每月
|采矿产量年率y/y
|5.8%
|10月 2025
|1.4%
|每月
|采矿产量月率m/m
|2.1%
|10月 2025
|2.6%
|每月
|黄金产量年率y/y
|-1.2%
|10月 2025
|5.9%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|FNB/BER消费者信心指数
|-9
|4 Q 2025
|-13
|每季度
|零售销售指数月率 m/m
|0.9%
|10月 2025
|-0.1%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|2.9%
|10月 2025
|3.0%
|每月