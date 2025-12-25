经济日历部分

国家

南非经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% 每季度
失业率 33.2% 3 Q 2025 32.1% 每季度
CPI 年率y/y 3.5% 11月 2025 3.6% 每月
SARB利率决策 6.75% 7.00%
贸易帐 N/D 10月 2025 R​21.756 B 每月

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, ZAR, 圣诞节
2025.12.26 00:00, ZAR, 友好日
2025.12.29 20:30, ZAR, 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB私营部门信贷年率y/y
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB M3货币供应量年率y/y
2025.12.31 12:00, ZAR, 贸易帐
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa制造业PMI, 预测值: 46.2, 以前: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, 新车总销量, 以前: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, 新车总销量月率m/m, 以前: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, 新车总销量年率y/y, 预测值: 14.3%, 以前: 12.5%

市场 最近 参考 前值 频率
美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% 每季度
国内生产总值年率 y/y 2.1% 3 Q 2025 0.9% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业人数 0.112 M 3 Q 2025 0.008 M 每季度
失业率 33.2% 3 Q 2025 32.1% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 3.5% 11月 2025 3.6% 每月
CPI 月率m/m -0.1% 11月 2025 0.1% 每月
PPI月率m/m 0.0% 11月 2025 -0.1% 每月
核心CPI年率 y/y 3.2% 11月 2025 3.1% 每月
核心CPI月率 m/m 0.1% 11月 2025 0.1% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y 2.9% 11月 2025 2.9% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
SARB M3货币供应量年率y/y N/D 10月 2025 6.07% 每月
SARB优惠利率 10.25% 10.50%
SARB利率决策 6.75% 7.00%
SARB私营部门信贷年率y/y N/D 10月 2025 6.03% 每月
净国际储备 $​70.024 B 11月 2025 $​69.364 B 每月
国际储备总额 $​72.068 B 11月 2025 $​71.550 B 每月
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 R​-57.023 B 3 Q 2025 R​-72.223 B 每季度
经常账 - GDP比率 -0.7% 3 Q 2025 -1.0% 每季度
贸易帐 N/D 10月 2025 R​21.756 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
合并预算平衡 R​-363.4 B R​-373.5 B
合并预算平衡 - GDP比率 -4.7% -5.0%
业务 最近 参考 前值 频率
Absa制造业PMI 42.0 11月 2025 49.2 每月
RMB/BER商业信心指数 44 4 Q 2025 39 每季度
S&P全球PMI 49.0 11月 2025 48.8 每月
制造业生产指数年率 y/y 0.2% 10月 2025 1.0% 每月
制造业生产指数月率 m/m 1.0% 10月 2025 0.3% 每月
新车总销量 54.896 K 11月 2025 55.973 K 每月
新车总销量年率y/y 12.5% 11月 2025 16.0% 每月
新车总销量月率m/m -1.9% 11月 2025 2.3% 每月
营建许可年率y/y -6.9% 10月 2025 2.0% 每月
营建许可月率 m/m -5.0% 10月 2025 0.6% 每月
采矿产量年率y/y 5.8% 10月 2025 1.4% 每月
采矿产量月率m/m 2.1% 10月 2025 2.6% 每月
黄金产量年率y/y -1.2% 10月 2025 5.9% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
FNB/BER消费者信心指数 -9 4 Q 2025 -13 每季度
零售销售指数月率 m/m 0.9% 10月 2025 -0.1% 每月
零售销售额年率 y/y 2.9% 10月 2025 3.0% 每月