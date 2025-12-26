日本银行(BoJ) 信贷年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)
|低级别
|4.2%
|4.1%
|
4.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|4.3%
|
4.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
BoJ银行贷款年率y/y显示与去年同月相比，指定月份日本央行所有未偿还贷款的动态。
日本央行设定负利率，这意味着利率低于零。这是一种用来刺激经济的非传统货币政策。
BOJ贷款是指向在日本央行(BOJ)有支票账户的银行发放贷款。贷款有三种类型：票据贴现、票据借贷和透支。票据贴现是金融机构为满足贴现资格标准从交易伙伴处贴现的商业票据的再贴现。票据借贷包括本票、政府债券、政府短期证券、政府担保债券、非公开发行机构债券、市政债券、金融债券、一般公司债券、日元计价的外国债券等。为了灵活获得贷款，金融机构提前向日本央行的主要分行提供抵押。透支允许银行借用日本央行(BOJ)的支票账户。
高于预测值的指数被视为可对日元产生积极影响。提高放贷量暗示改善商业前景和增长投资。不过，日元受外国指标的影响往往大于国内指标。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ) 信贷年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件