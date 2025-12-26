加拿大Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示了指定月份加拿大工业产业的商业环境的变化。这个指标是基于对在超过400家私人制造业公司工作的采购经理的月度调查。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到商业环境这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全球范围内的大型企业的最大数量。

受访者的采访涉及五个主要参数：生产，新订单，供应商交货，库存水平和就业环境。参与调查的受访者还提供了对比评估：数值是否增加，减少或保持不变。PMI是一个综合指数，由5个单独的指数组成，其权重如下：新订单 - 0.3，生产产量 - 0.25，就业 - 0.2，供应商交货时间 - 0.15，已购物品库存 - 0.1。

该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个制造业的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。制造业PMI的增长表明市场状况有利，可以被视为对加拿大元报价有利。

最后值: