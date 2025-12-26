新西兰全球乳制品(GDT)价格指数 (GDT New Zealand Price Index)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
价格
|低级别
|-4.4%
|-0.7%
|
-4.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.0%
|
-4.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
全球乳制品(GDT)价格指数反映了新西兰乳制品价格的变化。该指标计算涵盖了全球乳制品贸易拍卖每月举行两次的9种产品价格变动的加权平均百分比。
全球乳制品贸易价格指数被认为是新西兰贸易差额的领先指标，因为当大宗商品价格上涨时出口收入增加。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰全球乳制品(GDT)价格指数 (GDT New Zealand Price Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
-4.4%
-0.7%
-4.3%
-4.3%
-7.6%
-3.0%
-3.0%
1.2%
-2.4%
-2.4%
18.8%
21.9%
21.9%
0.7%
-1.6%
-1.6%
-0.9%
-0.8%
-0.8%
-0.9%
-4.3%
-4.3%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-1.1%
0.7%
0.7%
1.0%
1.1%
1.1%
-0.9%
-4.1%
-4.1%
1.3%
-1.0%
-1.0%
-0.8%
-1.6%
-1.6%
-1.9%
-0.9%
-0.9%
0.4%
4.6%
4.6%
1.2%
1.6%
1.6%
2.2%
1.1%
1.1%
-0.4%
0.0%
0.0%
-2.7%
-0.5%
-0.5%
-2.1%
-0.6%
-0.6%
0.9%
3.7%
3.7%
1.2%
1.4%
1.4%
0.8%
-1.4%
-1.4%
-0.5%
-2.8%
-2.8%
-0.5%
1.2%
1.2%
2.0%
1.9%
1.9%
0.1%
4.8%
4.8%
-1.3%
-0.3%
-0.3%
-0.8%
1.2%
1.2%
-0.9%
0.8%
0.8%
1.0%
-0.4%
-0.4%
2.7%
5.5%
5.5%
1.3%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
-5.0%
-6.9%
-6.9%
-0.7%
-0.5%
-0.5%
0.0%
1.7%
1.7%
-0.2%
3.3%
3.3%
-0.4%
1.8%
1.8%
4.0%
0.1%
0.1%
4.0%
2.8%
2.8%
-5.5%
-2.8%
-2.8%
-1.4%
-2.3%
-2.3%
-2.4%
0.5%
0.5%
6.6%
4.2%
4.2%
1.3%
2.3%
2.3%
2.8%
1.2%
1.2%
-1.6%
2.3%
2.3%
5.2%
1.6%
1.6%
2.7%
0.0%
