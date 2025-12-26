英国新车登记月率m/m (United Kingdom New Car Registrations m/m)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
-53.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车登记月率m/m反映了与上月相比，当前月份英国新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，汽车制造商&贸易商协议(SMTT)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对英镑报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"英国新车登记月率m/m (United Kingdom New Car Registrations m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
-53.7%
10月 2025
-53.7%
277.4%
9月 2025
277.4%
-40.8%
8月 2025
-40.8%
-26.7%
7月 2025
-26.7%
27.5%
6月 2025
27.5%
24.7%
5月 2025
24.7%
-66.3%
4月 2025
-66.3%
324.8%
3月 2025
324.8%
-39.7%
2月 2025
-39.7%
-1.0%
1月 2025
-1.0%
-8.3%
12月 2024
-8.3%
6.5%
11月 2024
6.5%
-47.6%
10月 2024
-47.6%
225.4%
9月 2024
225.4%
-42.7%
8月 2024
-42.7%
-17.7%
7月 2024
-17.7%
21.4%
6月 2024
21.4%
10.0%
5月 2024
10.0%
-57.7%
4月 2024
-57.7%
274.4%
3月 2024
274.4%
-40.6%
2月 2024
-40.6%
1.3%
1月 2024
1.3%
-9.9%
12月 2023
-9.9%
2.0%
11月 2023
2.0%
-43.7%
10月 2023
-43.7%
218.3%
9月 2023
218.3%
-41.0%
8月 2023
-41.0%
8.2%
7月 2023
8.2%
22.1%
6月 2023
22.1%
9.2%
5月 2023
9.2%
-53.8%
4月 2023
-53.8%
286.6%
3月 2023
286.6%
-43.6%
2月 2023
-43.6%
2.7%
1月 2023
2.7%
-10.1%
12月 2022
-10.1%
6.4%
11月 2022
6.4%
-40.4%
10月 2022
-40.4%
227.2%
9月 2022
227.2%
-38.6%
8月 2022
-38.6%
-20.4%
7月 2022
-20.4%
13.3%
6月 2022
13.3%
4.4%
5月 2022
4.4%
-51.1%
4月 2022
-51.1%
312.7%
3月 2022
312.7%
-48.7%
2月 2022
-48.7%
6.0%
1月 2022
6.0%
-6.1%
12月 2021
-6.1%
8.9%
11月 2021
8.9%
-50.6%
10月 2021
-50.6%
216.5%
