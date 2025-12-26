挪威工业生产指数月率m/m (Norway Industrial Production m/m)
|低级别
|-2.8%
|2.3%
|
3.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-1.1%
|
-2.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威工业生产月率m/m衡量的是工业企业产量的变化。该指标反映了与上一月份相比，在指定月份制成品总增加值的变化。
生产指数是监控该国经济状况的短期统计数据的一部分。此外，它也是挪威季度国民核算的一部分，因此有助于GDP计算。
该指数是根据挪威中央统计局(Norwegian Central Bureau of Statistics)对1,600家企业进行的月度调查计算得出的。这项调查为强制性，对未能提供数据的企业可以处以罚款。
根据企业的经营部门，通过两个变量来评估增加的价值。对于某些行业，例如农业、采矿业和其他行业，要测量实际产量。对于其他行业，例如纺织业、印刷和类似行业，则以工作时数来计算产量的。这个指标数据根据季节进行调整。
工业生产指数是该国短期经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测挪威的GDP。
生产增长表明国民经济正在扩张，因此被视为对挪威克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"挪威工业生产指数月率m/m (Norway Industrial Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
