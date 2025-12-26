经济日历部分

经济日历

国家

挪威工业生产指数月率m/m (Norway Industrial Production m/m)

国家：
挪威
NOK, 挪威克朗
源：
挪威统计局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
部门：
业务
低级别 -2.8% 2.3%
3.7%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-1.1%
-2.8%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

挪威工业生产月率m/m衡量的是工业企业产量的变化。该指标反映了与上一月份相比，在指定月份制成品总增加值的变化。

生产指数是监控该国经济状况的短期统计数据的一部分。此外，它也是挪威季度国民核算的一部分，因此有助于GDP计算。

该指数是根据挪威中央统计局(Norwegian Central Bureau of Statistics)对1,600家企业进行的月度调查计算得出的。这项调查为强制性，对未能提供数据的企业可以处以罚款。

根据企业的经营部门，通过两个变量来评估增加的价值。对于某些行业，例如农业、采矿业和其他行业，要测量实际产量。对于其他行业，例如纺织业、印刷和类似行业，则以工作时数来计算产量的。这个指标数据根据季节进行调整。

工业生产指数是该国短期经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测挪威的GDP。

生产增长表明国民经济正在扩张，因此被视为对挪威克朗报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"挪威工业生产指数月率m/m (Norway Industrial Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-2.8%
2.3%
3.7%
9月 2025
3.4%
0.2%
1.3%
8月 2025
1.3%
-0.1%
0.4%
7月 2025
0.4%
-0.2%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.5%
5月 2025
-0.5%
0.2%
2.2%
4月 2025
2.1%
-2.8%
-0.4%
3月 2025
-0.3%
-1.3%
1.4%
2月 2025
1.6%
0.3%
-1.8%
1月 2025
-1.7%
-0.1%
-0.1%
12月 2024
-0.2%
-0.2%
0.2%
11月 2024
0.2%
-0.3%
9.8%
10月 2024
9.8%
-1.2%
-11.2%
9月 2024
-11.3%
1.0%
-1.7%
8月 2024
-1.1%
-4.0%
-3.6%
7月 2024
-3.8%
1.4%
7.7%
6月 2024
7.9%
-0.9%
0.6%
5月 2024
0.2%
-0.6%
-0.4%
4月 2024
-0.6%
1.6%
3.6%
3月 2024
3.8%
1.7%
-4.2%
2月 2024
-4.3%
1.9%
2.2%
1月 2024
2.1%
-4.2%
1.6%
12月 2023
1.0%
-2.9%
1.9%
11月 2023
2.4%
3.6%
8.1%
10月 2023
-0.6%
-3.5%
-9.0%
9月 2023
-8.6%
-1.5%
-1.0%
8月 2023
0.5%
-1.1%
2.1%
7月 2023
2.3%
1.2%
0.5%
6月 2023
0.2%
1.2%
-3.4%
5月 2023
-3.2%
0.3%
0.6%
4月 2023
0.8%
-0.3%
2.3%
3月 2023
2.1%
-0.1%
0.1%
2月 2023
-0.1%
-4.2%
-8.3%
1月 2023
-8.3%
0.2%
-0.2%
12月 2022
-0.1%
-0.1%
-0.5%
11月 2022
-0.9%
1.8%
-1.1%
10月 2022
-1.2%
-0.3%
-2.5%
9月 2022
-2.4%
0.5%
3.1%
8月 2022
3.1%
-0.1%
2.1%
7月 2022
1.5%
-0.6%
-1.4%
6月 2022
-1.7%
0.8%
1.1%
5月 2022
0.7%
-0.8%
-0.3%
4月 2022
-0.5%
-0.6%
2.5%
3月 2022
2.2%
0.5%
-0.7%
2月 2022
-0.8%
-1.6%
0.9%
1月 2022
0.9%
-0.5%
2.8%
12月 2021
2.9%
0.3%
-3.0%
11月 2021
-3.0%
-1.6%
-5.3%
10月 2021
-5.3%
0.0%
3.3%
9月 2021
3.3%
0.0%
2.7%
123
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码