日本国内生产总值(GDP)年率y/y (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
GDP
|中级别
|-2.3%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-3.7%
|
-2.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
国内生产总值(GDP)年率y/y反映了与去年同季度相比，在报告季度日本生产的全部商品和服务的数量。计算会考虑到个人消费支出、政府开支、企业全部成本和国家净出口。
GDP是国民经济实力的一个数值指标。目前，日本是全球GDP排名第三的国家，仅次于美国和中国。
日本是人均国内生产总值(GDP)较高的国家，也是通货膨胀率最低的国家之一。然而，日本在自然资源方面处于不利地位。日本大部分领土被人口占据，因此很少有土地留给畜牧业和农业。因此日本已成为一个高度城市化的国家，几乎没有或根本没有劳动力用于农业，而是选择专注于服务业。
该指数增长超出预期被视为对日元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"日本国内生产总值(GDP)年率y/y (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-2.3%
3 Q 2025 序言。
N/D
4.0%
2.2%
2 Q 2025
2.2%
1.0%
1.0%
2 Q 2025 序言。
1.0%
0.1%
0.6%
1 Q 2025
-0.2%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2025 序言。
-0.7%
0.1%
2.4%
4 Q 2024
2.2%
2.8%
2.8%
4 Q 2024 序言。
2.8%
-0.4%
1.7%
3 Q 2024
1.2%
0.9%
0.9%
3 Q 2024 序言。
0.9%
0.5%
2.2%
2 Q 2024
2.9%
3.1%
3.1%
2 Q 2024 序言。
3.1%
1.4%
-2.3%
1 Q 2024
-1.8%
-2.0%
-2.0%
1 Q 2024 序言。
-2.0%
-1.7%
0.0%
4 Q 2023
0.4%
-0.4%
-0.4%
4 Q 2023 序言。
-0.4%
-0.3%
-3.3%
3 Q 2023
-2.9%
-2.1%
-2.1%
3 Q 2023 序言。
-2.1%
-0.3%
4.5%
2 Q 2023
4.8%
6.0%
6.0%
2 Q 2023 序言。
6.0%
0.1%
3.7%
1 Q 2023
2.7%
1.6%
1.6%
1 Q 2023 序言。
1.6%
0.8%
-0.1%
4 Q 2022
0.1%
0.6%
0.6%
4 Q 2022 序言。
0.6%
1.4%
-1.0%
3 Q 2022
-0.8%
-1.2%
-1.2%
3 Q 2022 序言。
-1.2%
1.1%
4.6%
2 Q 2022
3.5%
2.2%
2.2%
2 Q 2022 序言。
2.2%
-0.4%
0.1%
1 Q 2022
-0.5%
-1.0%
-1.0%
1 Q 2022 序言。
-1.0%
-1.3%
3.8%
4 Q 2021
4.6%
5.4%
5.4%
4 Q 2021 序言。
5.4%
-1.5%
-2.7%
3 Q 2021
-3.6%
-3.0%
-3.0%
3 Q 2021 序言。
-3.0%
-3.7%
1.5%
2 Q 2021
1.9%
1.3%
1.3%
2 Q 2021 序言。
1.3%
-6.7%
-3.7%
1 Q 2021
-3.9%
-5.1%
-5.1%
1 Q 2021 序言。
-5.1%
-6.1%
11.6%
4 Q 2020
11.7%
12.7%
12.7%
4 Q 2020 序言。
12.7%
13.7%
22.7%
3 Q 2020
22.9%
21.4%
21.4%
3 Q 2020 序言。
21.4%
-32.5%
-28.8%
2 Q 2020
-28.1%
-27.8%
-27.8%
2 Q 2020 序言。
-27.8%
-1.2%
-2.5%
1 Q 2020
-2.2%
-4.1%
-2.2%
1 Q 2020
-2.2%
-3.4%
-3.4%
1 Q 2020 序言。
-3.4%
-3.1%
-7.3%
4 Q 2019
-7.1%
-6.3%
-6.3%
4 Q 2019 序言。
-6.3%
0.9%
0.5%
3 Q 2019
1.8%
0.2%
0.2%
