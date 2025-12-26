澳大利亚净出口贡献指数 (Australia Net Exports Contribution)
澳大利亚净出口贡献指数是该国贸易流的总体方向。净出口代表了澳大利亚出口和进口总值之间的差额。如果该指标为正值，那么这个国家就是商品和服务的出口国；如果是负值 - 这个国家进口量更多。
澳大利亚是铁矿石、黄金、煤炭的活跃出口国，也是全球最大的小麦和羊毛出口国之一。因此，出口指标是影响该国GDP最重要的组成部分之一。净出口对GDP贡献率的变化表明了该国的对外贸易活动的强度。
然而，该指标很难对澳大利亚元的报价产生直接影响。经济学家将其作为对国民经济发展的全名分析的一部分。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚净出口贡献指数 (Australia Net Exports Contribution)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.1%
0.2%
0.1%
2 Q 2025
0.1%
0.2%
-0.1%
1 Q 2025
-0.1%
-0.2%
0.2%
4 Q 2024
0.2%
0.3%
0.1%
3 Q 2024
0.1%
-0.3%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.2%
-0.9%
1 Q 2024
-0.9%
-0.1%
0.6%
4 Q 2023
0.6%
-0.1%
-0.6%
3 Q 2023
-0.6%
0.0%
0.8%
2 Q 2023
0.8%
0.1%
-0.2%
1 Q 2023
-0.2%
0.7%
1.1%
4 Q 2022
1.1%
-1.6%
-0.2%
3 Q 2022
-0.2%
-0.8%
1.0%
2 Q 2022
1.0%
0.0%
-1.7%
1 Q 2022
-1.7%
-0.1%
-0.2%
4 Q 2021
-0.2%
-0.6%
1.0%
3 Q 2021
1.0%
0.0%
-1.0%
2 Q 2021
-1.0%
-1.3%
-0.6%
1 Q 2021
-0.6%
0.5%
-0.1%
4 Q 2020
-0.1%
-1.4%
-2.0%
3 Q 2020
-2.0%
0.4%
1.0%
2 Q 2020
1.0%
0.0%
0.5%
1 Q 2020
0.5%
-0.1%
0.1%
4 Q 2019
0.1%
-0.1%
0.2%
3 Q 2019
0.2%
-0.7%
0.6%
2 Q 2019
0.6%
-0.2%
0.2%
1 Q 2019
0.2%
0.0%
-0.2%
4 Q 2018
-0.2%
-0.1%
0.4%
3 Q 2018
0.4%
0.2%
0.1%
2 Q 2018
0.1%
-0.6%
0.3%
1 Q 2018
0.3%
0.0%
-0.5%
4 Q 2017
-0.5%
0.0%
0.0%
3 Q 2017
0.0%
-0.7%
0.3%
2 Q 2017
0.3%
-0.7%
1 Q 2017
-0.7%
0.2%
4 Q 2016
0.2%
-0.2%
3 Q 2016
-0.2%
-0.2%
2 Q 2016
-0.2%
1.1%
1 Q 2016
1.1%
0.0%
4 Q 2015
0.0%
1.5%
3 Q 2015
1.5%
-0.6%
2 Q 2015
-0.6%
0.5%
1 Q 2015
0.5%
0.7%
4 Q 2014
0.7%
0.8%
3 Q 2014
0.8%
