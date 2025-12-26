墨西哥固定资产投资总值月率m/m (Mexico Gross Fixed Investments m/m)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
业务
|低级别
|-0.3%
|-0.1%
|
-2.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.5%
|
-0.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
固定资产投资总值月率m/m显示了与上一月份相比，在报告期内墨西哥固定资产形成总值的变化。指标计算包括在生产过程中使用一年以上并受产权保护的资产。有关数据根据季节进行调整。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥固定资产投资总值月率m/m (Mexico Gross Fixed Investments m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
-0.3%
-0.1%
-2.7%
8月 2025
-2.7%
0.2%
1.6%
7月 2025
1.6%
-0.6%
-1.4%
6月 2025
-1.4%
0.3%
0.9%
5月 2025
0.9%
0.1%
-1.7%
4月 2025
-1.7%
-0.4%
0.3%
3月 2025
0.3%
1.7%
0.1%
2月 2025
0.1%
0.5%
-1.5%
1月 2025
-1.5%
-1.1%
-2.6%
12月 2024
-2.6%
1.4%
0.1%
11月 2024
0.1%
1.2%
0.1%
10月 2024
0.1%
-0.5%
-0.8%
9月 2024
-0.8%
0.0%
-1.9%
8月 2024
-1.9%
0.0%
1.8%
7月 2024
1.8%
0.9%
-1.0%
6月 2024
-1.0%
-1.0%
0.7%
5月 2024
0.7%
1.2%
0.9%
4月 2024
0.9%
-0.2%
0.8%
3月 2024
0.8%
-1.1%
0.7%
2月 2024
0.7%
0.1%
1月 2024
0.1%
0.0%
12月 2023
0.0%
-1.3%
11月 2023
-1.3%
1.7%
10月 2023
1.9%
-1.0%
-1.5%
9月 2023
-1.5%
3.1%
8月 2023
3.1%
0.3%
0.5%
7月 2023
0.5%
3.1%
6月 2023
3.1%
0.1%
4.5%
5月 2023
4.5%
0.0%
-0.3%
4月 2023
-0.3%
0.0%
0.5%
3月 2023
0.5%
-0.1%
1.9%
2月 2023
1.9%
-0.1%
-0.5%
1月 2023
-0.5%
0.3%
2.7%
12月 2022
2.7%
0.3%
0.0%
11月 2022
0.0%
-0.2%
1.4%
10月 2022
1.4%
-0.7%
-0.9%
9月 2022
-0.9%
-0.3%
1.9%
8月 2022
1.9%
0.5%
-1.4%
7月 2022
-1.4%
0.9%
0.7%
6月 2022
0.7%
0.2%
-1.2%
5月 2022
-1.2%
-0.4%
1.9%
4月 2022
1.9%
-0.8%
2.9%
3月 2022
2.9%
-1.0%
-3.0%
2月 2022
-3.0%
0.1%
2.2%
1月 2022
2.2%
1.2%
1.2%
12月 2021
1.2%
1.4%
-0.1%
11月 2021
-0.1%
-1.4%
0.0%
10月 2021
0.0%
-2.2%
-1.6%
9月 2021
-1.6%
1.4%
1.1%
8月 2021
1.1%
1.3%
2.1%
