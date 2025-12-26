经济日历部分

巴西外汇流 (Brazil Foreign Exchange Flows)

巴西
BRL, 巴西雷亚尔
巴西央行 (Central Bank of Brazil)
货币
外汇流与流入或流出巴西的外汇量有关，该数量根据资金流量与商业流量差额之和计算得出。

资金流动是指利润和股息转移到其他国家，投资于证券和外国机构的直接投资以及其他业务。它几乎反映了巴西的所有进出口流量。

巴西央行(BC)每周公布流入流出巴西的外汇资本数量，并将其兑换成美元。

当流入巴西的资本总额高于流出到国外的资本总额（美元为基础）时，外汇流为正值。

当流入巴西的资本总额低于流出到国外的资本总额（美元为基础）时，外汇流为负值。

各国的目标是实现外汇流为正值，因为这会刺激国内外投资增长，这是融资经常账赤字的理想方式。

汇率为正值表示巴西货币(real)对美元升值，从而增加该国的美元供应，并减轻买方的压力。

汇率为负值表示巴西货币(real)对美元贬值，从而减少该国的美元供应，并增加买方的压力。

简而言之，该指标与人口购买力和对外贸易紧密相关，因此该指标的增长可能会对巴西货币(real)报价产生有利的影响。

最后值:

真实值

预测值

"巴西外汇流 (Brazil Foreign Exchange Flows)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
$​2.941 B
$​5.785 B
$​5.785 B
$​-0.056 B
$​0.513 B
$​0.513 B
$​-0.502 B
$​-2.015 B
$​-2.015 B
$​0.738 B
$​0.738 B
$​-0.240 B
$​-1.055 B
$​-1.055 B
$​0.201 B
$​1.141 B
$​1.141 B
$​-0.240 B
$​-0.659 B
$​-0.659 B
$​0.872 B
$​-0.163 B
$​-0.163 B
$​-0.652 B
$​0.277 B
$​0.277 B
$​0.318 B
$​-0.230 B
$​-0.230 B
$​0.532 B
$​-1.982 B
$​-1.982 B
$​0.704 B
$​0.031 B
$​0.031 B
$​0.008 B
$​-0.304 B
$​-0.304 B
$​-0.229 B
$​2.010 B
$​2.010 B
$​-0.446 B
$​-0.886 B
$​-0.886 B
$​1.650 B
$​0.216 B
$​0.216 B
$​-0.520 B
$​0.638 B
$​0.638 B
$​-0.549 B
$​-2.148 B
$​-2.148 B
$​-1.021 B
$​-2.269 B
$​-2.269 B
$​-0.597 B
$​-1.787 B
$​-1.787 B
$​0.107 B
$​-0.092 B
$​-0.092 B
$​0.165 B
$​0.437 B
$​0.437 B
$​-0.944 B
$​1.059 B
$​1.059 B
$​-0.302 B
$​-0.089 B
$​-0.089 B
$​0.805 B
$​-3.301 B
$​-3.301 B
$​0.223 B
$​0.962 B
$​0.962 B
$​0.924 B
$​4.743 B
$​4.743 B
$​-0.431 B
$​0.107 B
$​0.107 B
$​0.768 B
$​-0.186 B
$​-0.186 B
$​-0.343 B
$​-0.235 B
$​-0.235 B
$​0.060 B
$​3.467 B
$​3.467 B
$​0.106 B
$​-2.085 B
$​-2.085 B
$​-1.190 B
$​-3.664 B
$​-3.664 B
$​0.056 B
$​-2.318 B
$​-2.318 B
$​5.851 B
$​-0.783 B
$​-0.783 B
$​2.464 B
$​0.410 B
$​0.410 B
$​5.136 B
$​1.669 B
$​1.669 B
$​1.573 B
$​-1.985 B
$​-1.985 B
$​0.085 B
$​-0.350 B
$​-0.350 B
$​-3.042 B
$​1.253 B
$​1.253 B
$​-2.901 B
$​-4.149 B
$​-4.149 B
$​3.243 B
$​0.806 B
$​0.806 B
$​-4.507 B
$​-1.104 B
$​-1.104 B
$​-5.348 B
$​-3.506 B
$​-3.506 B
$​-2.979 B
$​-5.887 B
