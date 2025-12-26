外汇流与流入或流出巴西的外汇量有关，该数量根据资金流量与商业流量差额之和计算得出。

资金流动是指利润和股息转移到其他国家，投资于证券和外国机构的直接投资以及其他业务。它几乎反映了巴西的所有进出口流量。

巴西央行(BC)每周公布流入流出巴西的外汇资本数量，并将其兑换成美元。

当流入巴西的资本总额高于流出到国外的资本总额（美元为基础）时，外汇流为正值。

当流入巴西的资本总额低于流出到国外的资本总额（美元为基础）时，外汇流为负值。

各国的目标是实现外汇流为正值，因为这会刺激国内外投资增长，这是融资经常账赤字的理想方式。

汇率为正值表示巴西货币(real)对美元升值，从而增加该国的美元供应，并减轻买方的压力。

汇率为负值表示巴西货币(real)对美元贬值，从而减少该国的美元供应，并增加买方的压力。

简而言之，该指标与人口购买力和对外贸易紧密相关，因此该指标的增长可能会对巴西货币(real)报价产生有利的影响。

最后值: