服务业采购经理人指数(PMI)由IHS Markit根据对在服务业企业就职的采购经理人的调查收集的数据每月发布。

Markit服务业PMI仅包括有关私营企业的信息。采购经理人填写调查问卷，在问卷中描述其工作的主要内容参数：

产出

新订单

未交货订单

支付价格（公司购买的材料、服务和商品）

收到的价格

供应商交货时间

库存

就业

未来产出

调查对象被要求提供一个相对评估，显示上述参数是否有所改善、更糟或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。

该指数参考值为50.0。当数据高于这个参考值时，表示服务业发展正在扩张。当数据低于这个参考值时，该数据值表示服务业发展有所紧缩。

采购经理人被认为是最先看到行业情绪变化的人之一，因此PMI被认为是一个重要数字，并为其他关键经济驱动因素（如GDP、通胀、就业等）提供深入了解。

如果公布的值高于预期，可以假定欧元会升值。如果公布的值低于预期，则可以假定欧元将贬值，欧元报价也将相应变动。

最后值: