经济日历部分

经济日历

国家

意大利S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
意大利
EUR, 欧元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
中级别 55.0 52.7
54.0
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
53.8
55.0
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

服务业采购经理人指数(PMI)由IHS Markit根据对在服务业企业就职的采购经理人的调查收集的数据每月发布。

Markit服务业PMI仅包括有关私营企业的信息。采购经理人填写调查问卷，在问卷中描述其工作的主要内容参数：

  • 产出
  • 新订单
  • 未交货订单
  • 支付价格（公司购买的材料、服务和商品）
  • 收到的价格
  • 供应商交货时间
  • 库存
  • 就业
  • 未来产出

调查对象被要求提供一个相对评估，显示上述参数是否有所改善、更糟或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。

该指数参考值为50.0。当数据高于这个参考值时，表示服务业发展正在扩张。当数据低于这个参考值时，该数据值表示服务业发展有所紧缩。

采购经理人被认为是最先看到行业情绪变化的人之一，因此PMI被认为是一个重要数字，并为其他关键经济驱动因素（如GDP、通胀、就业等）提供深入了解。

如果公布的值高于预期，可以假定欧元会升值。如果公布的值低于预期，则可以假定欧元将贬值，欧元报价也将相应变动。

最后值:

真实值

预测值

"意大利S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
55.0
52.7
54.0
10月 2025
54.0
51.7
52.5
9月 2025
52.5
51.7
51.5
8月 2025
51.5
52.1
52.3
7月 2025
52.3
52.4
52.1
6月 2025
52.1
52.6
53.2
5月 2025
53.2
52.7
52.9
4月 2025
52.9
52.6
52.0
3月 2025
52.0
52.5
53.0
2月 2025
53.0
50.6
50.4
1月 2025
50.4
50.5
50.7
12月 2024
50.7
50.5
49.2
11月 2024
49.2
51.1
52.4
10月 2024
52.4
50.8
50.5
9月 2024
50.5
51.2
51.4
8月 2024
51.4
51.9
51.7
7月 2024
51.7
52.5
53.7
6月 2024
53.7
52.6
54.2
5月 2024
54.2
52.8
54.3
4月 2024
54.3
54.2
54.6
3月 2024
54.6
53.3
52.2
2月 2024
52.2
49.3
51.2
1月 2024
51.2
49.9
49.8
12月 2023
49.8
48.6
49.5
11月 2023
49.5
48.8
47.7
10月 2023
47.7
49.8
49.9
9月 2023
49.9
50.6
49.8
8月 2023
49.8
51.9
51.5
7月 2023
51.5
53.1
52.2
6月 2023
52.2
55.8
54.0
5月 2023
54.0
53.7
57.6
4月 2023
57.6
53.7
55.7
3月 2023
55.7
51.4
51.6
2月 2023
51.6
50.6
51.2
1月 2023
51.2
49.7
49.9
12月 2022
49.9
47.6
49.5
11月 2022
49.5
47.6
46.4
10月 2022
46.4
49.6
48.8
9月 2022
48.8
49.5
50.5
8月 2022
50.5
50.0
48.4
7月 2022
48.4
52.7
51.6
6月 2022
51.6
54.7
53.7
5月 2022
53.7
54.0
55.7
4月 2022
55.7
52.5
52.1
3月 2022
52.1
50.7
52.8
2月 2022
52.8
50.7
48.5
1月 2022
48.5
54.5
53.0
12月 2021
53.0
54.2
55.9
11月 2021
55.9
54.0
52.4
10月 2021
52.4
56.8
55.5
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码