新加坡经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 2.4% 3 Q 2025 1.3% 每季度
失业率 2.0% 3 Q 2025 2.0% 每季度
CPI 年率y/y 1.2% 11月 2025 1.2% 每月
贸易帐 S$​7.669 B 11月 2025 S$​7.168 B 每月

时间
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, SGD, 圣诞节
2025.12.30 16:00, SGD, 银行贷款, 预测值: S$​870.232 B, 以前: S$​866.120 B
2026.01.02 00:30, SGD, URA房地产价格指数季率q/q, 预测值: 1.0%, 以前: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, 预测值: 50.3, 以前: 50.2

GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 2.4% 3 Q 2025 1.3% 每季度
国内生产总值年率 y/y 4.2% 3 Q 2025 2.9% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 2.0% 3 Q 2025 2.0% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 1.2% 11月 2025 1.2% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
外汇储备 $​400.020 B 11月 2025 $​392.198 B 每月
银行贷款 S$​866.120 B 10月 2025 S$​863.761 B 每月
交易 最近 参考 前值 频率
贸易帐 S$​7.669 B 11月 2025 S$​7.168 B 每月
非石油国内出口年率y/y 11.6% 11月 2025 21.7% 每月
非石油国内出口月率m/m 6.6% 11月 2025 8.8% 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球PMI 55.4 11月 2025 57.4 每月
SIPMM PMI 50.2 11月 2025 50.1 每月
制造业商业预期指数 5.0 2 Q 2025 -6.0 每季度
工业生产指数年率 y/y 16.1% 9月 2025 -9.0% 每月
工业生产指数月率m/m 26.3% 9月 2025 -11.0% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
零售销售指数月率 m/m 1.0% 5月 2025 0.0% 每月
零售销售额年率 y/y 1.4% 5月 2025 0.2% 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
URA房地产价格指数季率q/q 0.9% 3 Q 2025 1.2% 每季度