新加坡经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|2.4%
|3 Q 2025
|1.3%
|每季度
|失业率
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|每季度
|CPI 年率y/y
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|每月
|贸易帐
|S$7.669 B
|11月 2025
|S$7.168 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, SGD, 圣诞节
2025.12.30 16:00, SGD, 银行贷款, 预测值: S$870.232 B, 以前: S$866.120 B
2026.01.02 00:30, SGD, URA房地产价格指数季率q/q, 预测值: 1.0%, 以前: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, 预测值: 50.3, 以前: 50.2
经济日历
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|2.4%
|3 Q 2025
|1.3%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|4.2%
|3 Q 2025
|2.9%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|外汇储备
|$400.020 B
|11月 2025
|$392.198 B
|每月
|银行贷款
|S$866.120 B
|10月 2025
|S$863.761 B
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|贸易帐
|S$7.669 B
|11月 2025
|S$7.168 B
|每月
|非石油国内出口年率y/y
|11.6%
|11月 2025
|21.7%
|每月
|非石油国内出口月率m/m
|6.6%
|11月 2025
|8.8%
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球PMI
|55.4
|11月 2025
|57.4
|每月
|SIPMM PMI
|50.2
|11月 2025
|50.1
|每月
|制造业商业预期指数
|5.0
|2 Q 2025
|-6.0
|每季度
|工业生产指数年率 y/y
|16.1%
|9月 2025
|-9.0%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|26.3%
|9月 2025
|-11.0%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|零售销售指数月率 m/m
|1.0%
|5月 2025
|0.0%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|1.4%
|5月 2025
|0.2%
|每月
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|URA房地产价格指数季率q/q
|0.9%
|3 Q 2025
|1.2%
|每季度