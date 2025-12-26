美国EIA炼厂利用率变化 (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
0.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
能源信息管理局(EIA)炼厂利用率的变化反映了常压原油蒸馏装置的利用情况。计算方法是将这些装置的总投入除以最近报告的可操作容量。总运营能力包括所有在运营的炼油厂，以及报告时尚未运营但可在30天内投入使用的炼油厂。
指数计算数据从每周石油状况报告(WPSR)中收集。每周报告采用截止方法进行，即根据以前报告中指示的数量，将公司从大到小排列。选择公司，使样本总量占成品油总量的90％左右。公司报告数据使用安全文件通过传真或互联网进行传输。收集的数据将自动处理。
EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。
利用率的提高反映了炼油部门的积极趋势，然而，该指标本身很少对美元报价产生明显影响。
最后值:
真实值
"美国EIA炼厂利用率变化 (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
19 12月 2025
N/D
0.3%
12 12月 2025
0.3%
0.4%
5 12月 2025
0.4%
1.8%
28 11月 2025
1.8%
2.3%
21 11月 2025
2.3%
0.6%
14 11月 2025
0.6%
3.4%
7 11月 2025
3.4%
-0.6%
31 10月 2025
-0.6%
-2.0%
24 10月 2025
-2.0%
2.9%
17 10月 2025
2.9%
-6.7%
10 10月 2025
-6.7%
1.0%
3 10月 2025
1.0%
-1.6%
26 9月 2025
-1.6%
-0.3%
19 9月 2025
-0.3%
-1.6%
12 9月 2025
-1.6%
0.6%
5 9月 2025
0.6%
-0.3%
29 8月 2025
-0.3%
-2.0%
22 8月 2025
-2.0%
0.2%
15 8月 2025
0.2%
-0.5%
8 8月 2025
-0.5%
1.5%
1 8月 2025
1.5%
-0.1%
25 7月 2025
-0.1%
1.6%
18 7月 2025
1.6%
-0.8%
11 7月 2025
-0.8%
-0.2%
4 7月 2025
-0.2%
0.2%
27 6月 2025
0.2%
1.5%
20 6月 2025
1.5%
-1.1%
13 6月 2025
-1.1%
0.9%
6 6月 2025
0.9%
3.2%
30 5月 2025
3.2%
-0.5%
23 5月 2025
-0.5%
0.5%
16 5月 2025
0.5%
1.2%
9 5月 2025
1.2%
0.4%
2 5月 2025
0.4%
0.5%
25 4月 2025
0.5%
1.8%
18 4月 2025
1.8%
-0.4%
11 4月 2025
-0.4%
0.7%
4 4月 2025
0.7%
-1.0%
28 3月 2025
-1.0%
0.1%
21 3月 2025
0.1%
0.4%
14 3月 2025
0.4%
0.6%
7 3月 2025
0.6%
-0.6%
28 2月 2025
-0.6%
1.6%
21 2月 2025
1.6%
-0.1%
14 2月 2025
-0.1%
0.5%
7 2月 2025
0.5%
1.0%
31 1月 2025
1.0%
-2.4%
24 1月 2025
-2.4%
-5.8%
17 1月 2025
-5.8%
-1.6%
10 1月 2025
-1.6%
0.6%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件