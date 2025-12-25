经济日历部分

国家

韩国经济日历和指标

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 1.2% 3 Q 2025 0.6% 每季度
失业率 2.7% 11月 2025 2.6% 每月
CPI 年率y/y 2.4% 11月 2025 2.4% 每月
BOK利率决策 2.50% 2.50%
贸易帐 $​9.740 B 11月 2025 $​9.735 B 每月

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, KRW, 圣诞节
2025.12.29 21:00, KRW, BOK制造业BSI, 预测值: 71, 以前: 70
2025.12.29 23:00, KRW, 工业生产指数月率m/m, 预测值: 3.1%, 以前: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, 工业生产指数年率 y/y, 预测值: -4.6%, 以前: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, 服务业指数月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI 月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI 年率y/y, 预测值: 1.8%, 以前: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 出口年率 y/y, 预测值: 5.5%, 以前: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 进口年率 y/y, 预测值: 7.5%, 以前: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, 贸易帐, 预测值: $​9.642 B, 以前: $​9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, S&P全球制造业PMI, 预测值: 49.3, 以前: 49.4

GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 1.2% 3 Q 2025 0.6% 每季度
国内生产总值年率 y/y 1.7% 3 Q 2025 0.5% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 2.7% 11月 2025 2.6% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 2.4% 11月 2025 2.4% 每月
CPI 月率m/m -0.2% 11月 2025 0.3% 每月
PPI月率m/m 0.3% 11月 2025 0.3% 每月
出口物价指数年率 y/y 7.0% 11月 2025 4.8% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y 1.9% 11月 2025 1.6% 每月
进口物价指数年率 y/y 2.2% 11月 2025 0.5% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
BOK M2货币供应年率y/y 7.1% 10月 2025 7.2% 每月
BOK利率决策 2.50% 2.50%
外汇储备 $​430.66 B 11月 2025 $​428.82 B 每月
交易 最近 参考 前值 频率
出口年率 y/y 8.4% 11月 2025 8.4% 每月
经常帐 $​6.81 B 10月 2025 $​13.47 B 每月
贸易帐 $​9.740 B 11月 2025 $​9.735 B 每月
进口年率 y/y 1.1% 11月 2025 1.2% 每月
业务 最近 参考 前值 频率
BOK制造业BSI 70 12月 2025 68 每月
S&P全球制造业PMI 49.4 11月 2025 49.4 每月
工业生产指数年率 y/y -8.1% 10月 2025 11.9% 每月
工业生产指数月率m/m -4.0% 10月 2025 -1.1% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
服务业指数月率m/m -0.6% 10月 2025 2.0% 每月
消费者信心指数 109.9 12月 2025 112.4 每月
零售销售指数月率 m/m 3.5% 10月 2025 -0.1% 每月