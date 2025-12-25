韩国经济日历和指标
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|失业率
|2.7%
|11月 2025
|2.6%
|每月
|CPI 年率y/y
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|每月
|BOK利率决策
|2.50%
|2.50%
|贸易帐
|$9.740 B
|11月 2025
|$9.735 B
|每月
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, KRW, 圣诞节
2025.12.29 21:00, KRW, BOK制造业BSI, 预测值: 71, 以前: 70
2025.12.29 23:00, KRW, 工业生产指数月率m/m, 预测值: 3.1%, 以前: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, 工业生产指数年率 y/y, 预测值: -4.6%, 以前: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, 服务业指数月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI 月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI 年率y/y, 预测值: 1.8%, 以前: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 出口年率 y/y, 预测值: 5.5%, 以前: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 进口年率 y/y, 预测值: 7.5%, 以前: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, 贸易帐, 预测值: $9.642 B, 以前: $9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, S&P全球制造业PMI, 预测值: 49.3, 以前: 49.4
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|1.7%
|3 Q 2025
|0.5%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|2.7%
|11月 2025
|2.6%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|每月
|CPI 月率m/m
|-0.2%
|11月 2025
|0.3%
|每月
|PPI月率m/m
|0.3%
|11月 2025
|0.3%
|每月
|出口物价指数年率 y/y
|7.0%
|11月 2025
|4.8%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|1.9%
|11月 2025
|1.6%
|每月
|进口物价指数年率 y/y
|2.2%
|11月 2025
|0.5%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|BOK M2货币供应年率y/y
|7.1%
|10月 2025
|7.2%
|每月
|BOK利率决策
|2.50%
|2.50%
|外汇储备
|$430.66 B
|11月 2025
|$428.82 B
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口年率 y/y
|8.4%
|11月 2025
|8.4%
|每月
|经常帐
|$6.81 B
|10月 2025
|$13.47 B
|每月
|贸易帐
|$9.740 B
|11月 2025
|$9.735 B
|每月
|进口年率 y/y
|1.1%
|11月 2025
|1.2%
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|BOK制造业BSI
|70
|12月 2025
|68
|每月
|S&P全球制造业PMI
|49.4
|11月 2025
|49.4
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|-8.1%
|10月 2025
|11.9%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|-4.0%
|10月 2025
|-1.1%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|服务业指数月率m/m
|-0.6%
|10月 2025
|2.0%
|每月
|消费者信心指数
|109.9
|12月 2025
|112.4
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|3.5%
|10月 2025
|-0.1%
|每月