瑞士经济日历和指标

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q -0.5% 3 Q 2025 0.2% 每季度
失业率 3.0% 11月 2025 3.0% 每月
CPI 年率y/y N/D 11月 2025 0.1% 每月
瑞士央行(SNB)利率决策 N/D
贸易帐 ₣​3.841 B 11月 2025 ₣​4.203 B 每月

2025.12.25 00:00, CHF, 圣诞节
2025.12.26 00:00, CHF, 圣斯蒂芬节
2025.12.29 20:30, CHF, 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓
2025.12.30 08:00, CHF, KOF经济晴雨表, 预测值: 99.7, 以前: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, 瑞士信贷银行经济预期
2026.01.01 08:30, CHF, procure.ch制造业PMI

美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q -0.5% 3 Q 2025 0.2% 每季度
国内生产总值年率 y/y 0.5% 3 Q 2025 1.3% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 3.0% 11月 2025 3.0% 每月
失业率n.s.a. 2.9% 11月 2025 2.9% 每月
就业人数 N/D 3 Q 2025 5.532 M 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y N/D 11月 2025 0.1% 每月
CPI 月率m/m N/D 11月 2025 -0.3% 每月
PPI月率m/m N/D 11月 2025 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y N/D 11月 2025 每月
货币 最近 参考 前值 频率
外汇储备 ₣​727.386 B 11月 2025 ₣​724.906 B 每月
瑞士央行(SNB)利率决策 N/D
交易 最近 参考 前值 频率
出口 ₣​23.478 B 11月 2025 ₣​25.278 B 每月
贸易帐 ₣​3.841 B 11月 2025 ₣​4.203 B 每月
进口 ₣​19.637 B 11月 2025 ₣​21.075 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
KOF经济晴雨表 101.7 11月 2025 101.5 每月
procure.ch制造业PMI N/D 11月 2025 48.2 每月
工业生产指数年率 y/y N/D 3 Q 2025 -0.1% 每季度
工业订单年率y/y 11.4% 1 Q 2018 11.2% 每季度
瑞士信贷银行经济预期 N/D 11月 2025 -7.7 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
消费气候 -37 4 Q 2025 -33 每季度
零售销售额年率 y/y N/D 10月 2025 1.5% 每月