瑞士经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|每季度
|失业率
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|CPI 年率y/y
|N/D
|11月 2025
|0.1%
|每月
|瑞士央行(SNB)利率决策
|N/D
|贸易帐
|₣3.841 B
|11月 2025
|₣4.203 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, CHF, 圣诞节
2025.12.26 00:00, CHF, 圣斯蒂芬节
2025.12.29 20:30, CHF, 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓
2025.12.30 08:00, CHF, KOF经济晴雨表, 预测值: 99.7, 以前: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, 瑞士信贷银行经济预期
2026.01.01 08:30, CHF, procure.ch制造业PMI
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|0.5%
|3 Q 2025
|1.3%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|失业率n.s.a.
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|每月
|就业人数
|N/D
|3 Q 2025
|5.532 M
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|N/D
|11月 2025
|0.1%
|每月
|CPI 月率m/m
|N/D
|11月 2025
|-0.3%
|每月
|PPI月率m/m
|N/D
|11月 2025
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|N/D
|11月 2025
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|外汇储备
|₣727.386 B
|11月 2025
|₣724.906 B
|每月
|瑞士央行(SNB)利率决策
|N/D
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口
|₣23.478 B
|11月 2025
|₣25.278 B
|每月
|贸易帐
|₣3.841 B
|11月 2025
|₣4.203 B
|每月
|进口
|₣19.637 B
|11月 2025
|₣21.075 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|KOF经济晴雨表
|101.7
|11月 2025
|101.5
|每月
|procure.ch制造业PMI
|N/D
|11月 2025
|48.2
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|N/D
|3 Q 2025
|-0.1%
|每季度
|工业订单年率y/y
|11.4%
|1 Q 2018
|11.2%
|每季度
|瑞士信贷银行经济预期
|N/D
|11月 2025
|-7.7
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|消费气候
|-37
|4 Q 2025
|-33
|每季度
|零售销售额年率 y/y
|N/D
|10月 2025
|1.5%
|每月