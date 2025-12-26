巴西工业生产指数月率m/m (Brazil Industrial Production m/m)
国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
部门：
业务
|低级别
|0.1%
|0.0%
|
-0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.1%
|
0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
巴西地理与统计研究所(IBGE)每月通过IBGE自动恢复系统(SIDRA)发布工业 – 实物生产月度调查(PIM-PF)，目的是分析巴西工业生产数据。
工业 – 实物生产月度调查(PIM-PF)用于验证国家、地区和州各级的工业、采掘业和加工业的总体发展情况。
一些统计信息是在给定的参考期内发布：
- 未经季节性调节的每月固定基准指数（基准：2012年平均值= 100）
- 经季节性调节后的每月固定基础指数（基准：2012年平均值= 100）
- 月度指数（基准：上一年的同月= 100）
- 累积指数（基准：上一年同期= 100）
- 12个月累积指数（基数：最近12个月= 100）
- 经季节性调节的当月/上一月份的变化百分比（基准：前一个月）(%)
- 每月百分比变动（基准：上一年的同月）(%)
- 当年累积的百分比变动（基准：上一年同期）(%)
- 最近12个月内累积的百分比变动（基准：最近12个月）(%)
该指数的分析是指SIDRA系统中以下统计数据所显示的包括采掘业和制造业在内的一般工业结果：与上一月份相比的百分比变化。
工业生产增长可以对巴西货币(real)报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"巴西工业生产指数月率m/m (Brazil Industrial Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
9月 2025
-0.4%
0.2%
0.7%
8月 2025
0.8%
0.0%
-0.1%
7月 2025
-0.2%
0.0%
0.0%
6月 2025
0.1%
0.3%
-0.6%
5月 2025
-0.5%
0.9%
-0.2%
4月 2025
0.1%
-0.1%
1.2%
3月 2025
1.2%
0.3%
0.0%
2月 2025
-0.1%
-1.3%
0.0%
1月 2025
0.0%
0.4%
-0.3%
12月 2024
-0.3%
0.3%
-0.7%
11月 2024
-0.6%
-2.6%
-0.2%
10月 2024
-0.2%
-0.1%
1.0%
9月 2024
1.1%
0.0%
0.2%
8月 2024
0.1%
-2.3%
-1.4%
7月 2024
-1.4%
3.0%
4.1%
6月 2024
4.1%
-0.3%
-1.5%
5月 2024
-0.9%
0.0%
-0.8%
4月 2024
-0.5%
0.0%
0.9%
3月 2024
0.9%
0.0%
0.1%
2月 2024
-0.3%
-0.9%
-1.5%
1月 2024
-1.6%
0.6%
1.6%
12月 2023
1.1%
-0.2%
0.7%
11月 2023
0.5%
0.0%
0.1%
10月 2023
0.1%
0.0%
0.0%
9月 2023
0.1%
0.1%
0.2%
8月 2023
0.4%
0.1%
-0.6%
7月 2023
-0.6%
0.0%
0.0%
6月 2023
0.1%
-0.1%
0.3%
5月 2023
0.3%
0.0%
-0.6%
4月 2023
-0.6%
0.1%
1.0%
3月 2023
1.1%
0.1%
-0.2%
2月 2023
-0.2%
0.0%
-0.3%
1月 2023
-0.3%
-0.2%
0.0%
12月 2022
0.0%
-0.2%
-0.1%
11月 2022
-0.1%
0.0%
0.3%
10月 2022
0.3%
0.3%
-0.7%
9月 2022
-0.7%
0.2%
-0.7%
8月 2022
-0.6%
-0.1%
0.6%
7月 2022
0.6%
-0.5%
-0.3%
6月 2022
-0.4%
0.3%
0.3%
5月 2022
0.3%
0.3%
0.2%
4月 2022
0.1%
0.6%
0.6%
3月 2022
0.3%
0.1%
0.7%
2月 2022
0.7%
-0.6%
-2.2%
1月 2022
-2.4%
-0.9%
2.9%
12月 2021
2.9%
-0.1%
0.0%
11月 2021
-0.2%
0.6%
-0.6%
10月 2021
-0.6%
-0.4%
-0.6%
9月 2021
-0.4%
-1.6%
-0.7%
