核心零售销售额年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份英国售出的零售商品的价值的变化。该指标是以5,000家零售行业为样本，根据对其进行调查而计算得出的。该指数计算不包括因高度波动性而产生的汽车和燃料销售。

调查问卷收集了全国所有零售营业额的数据，包括个体商店、市场、上门推销和电话销售。一个单独问题涉及了网上零售销售总额。

零售销售统计包括食品、服装、鞋帽、家居用品等。该指标单独核算了非商店零售（上门销售、摆摊销售、网络销售等）。服务不包括：假期、机票和火车票、保险、银行等。 经季节性因素调整后的指数是基于调查结果计算的。该指数是以2013年为基准年，100为基准水平计算的。逐月指数变化以百分比来衡量。

该指标是衡量经济政策有效性的最早指标之一。它用于准备国家报告（GDP，经常账户平衡）。经济调控措施根据RSI来制定。在GDP计算中，RSI用于衡量家庭最终消费支出（当GDP是用支出方法衡量时）。

作为衡量消费者活动的指标，零售销售指数增长会对英镑报价产生积极影响。

最后值: