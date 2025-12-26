英国核心零售销售指数年率 y/y (United Kingdom Core Retail Sales y/y)
|中级别
|2.3%
|2.7%
|
1.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.9%
|
2.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
核心零售销售额年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份英国售出的零售商品的价值的变化。该指标是以5,000家零售行业为样本，根据对其进行调查而计算得出的。该指数计算不包括因高度波动性而产生的汽车和燃料销售。
调查问卷收集了全国所有零售营业额的数据，包括个体商店、市场、上门推销和电话销售。一个单独问题涉及了网上零售销售总额。
零售销售统计包括食品、服装、鞋帽、家居用品等。该指标单独核算了非商店零售（上门销售、摆摊销售、网络销售等）。服务不包括：假期、机票和火车票、保险、银行等。 经季节性因素调整后的指数是基于调查结果计算的。该指数是以2013年为基准年，100为基准水平计算的。逐月指数变化以百分比来衡量。
该指标是衡量经济政策有效性的最早指标之一。它用于准备国家报告（GDP，经常账户平衡）。经济调控措施根据RSI来制定。在GDP计算中，RSI用于衡量家庭最终消费支出（当GDP是用支出方法衡量时）。
作为衡量消费者活动的指标，零售销售指数增长会对英镑报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国核心零售销售指数年率 y/y (United Kingdom Core Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件