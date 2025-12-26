经济日历部分

经济日历

国家

印度外汇储备 (India Foreign Exchange Reserves)

国家：
印度
INR, 印度卢比
源：
印度央行 (Reserve Bank of India)
部门：
货币
低级别 $​688.949 B $​696.714 B
$​687.260 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​702.918 B
$​688.949 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

印度外汇储备用于衡量由印度央行存储和管控的各种外币，该银行可用其执行货币政策措施、为外债融资、进行货币干预以影响本国货币汇率或用于其他目的。这些是金融性资产。印度央行(RBI)每周公布外汇储备数据。

除了以本国货币和美元计的总储备外，印度央行还发布单独数据：外汇储备、纸黄金、特别提款权和IMF储备持仓。

该指标对印度卢比报价的影响取决于相关因素。外汇储备的积累存在成本。但是，外汇储备对于对外贸易和相关付款非常重要。此外，它们为印度货币市场的有序发展做出了贡献。通常，根据RBI特定的通货膨胀目标，外汇储备的增长可以作为支持或给卢比施压的措施。

最后值:

真实值

预测值

"印度外汇储备 (India Foreign Exchange Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12 12月 2025
$​688.949 B
$​696.714 B
$​687.260 B
5 12月 2025
$​687.260 B
28 11月 2025
N/D
21 11月 2025
N/D
14 11月 2025
N/D
7 11月 2025
N/D
$​694.405 B
$​689.733 B
31 10月 2025
$​689.733 B
$​694.239 B
$​695.355 B
24 10月 2025
$​695.355 B
$​704.456 B
$​702.280 B
17 10月 2025
$​702.280 B
$​697.780 B
10 10月 2025
$​697.780 B
$​700.650 B
$​699.960 B
3 10月 2025
$​699.960 B
$​699.825 B
$​700.236 B
26 9月 2025
$​700.236 B
$​702.570 B
19 9月 2025
$​702.570 B
$​702.970 B
12 9月 2025
$​702.970 B
$​697.421 B
$​698.268 B
5 9月 2025
$​698.268 B
$​694.230 B
29 8月 2025
$​694.230 B
$​690.720 B
22 8月 2025
$​690.720 B
$​695.110 B
15 8月 2025
$​695.110 B
$​693.620 B
8 8月 2025
$​693.620 B
$​688.870 B
1 8月 2025
$​688.870 B
$​698.190 B
25 7月 2025
$​698.190 B
$​695.274 B
$​695.489 B
18 7月 2025
$​695.489 B
$​698.904 B
$​696.672 B
11 7月 2025
$​696.672 B
$​699.740 B
4 7月 2025
$​699.740 B
$​702.935 B
$​702.784 B
27 6月 2025
$​702.784 B
$​701.301 B
$​697.935 B
20 6月 2025
$​697.935 B
$​700.986 B
$​698.950 B
13 6月 2025
$​698.950 B
$​696.693 B
$​696.656 B
6 6月 2025
$​696.656 B
$​692.111 B
$​691.485 B
30 5月 2025
$​691.485 B
$​690.615 B
$​692.721 B
23 5月 2025
$​692.721 B
$​692.229 B
$​685.729 B
16 5月 2025
$​685.729 B
$​694.225 B
$​690.617 B
9 5月 2025
$​690.617 B
$​693.101 B
$​686.064 B
2 5月 2025
$​686.064 B
$​691.105 B
$​688.129 B
25 4月 2025
$​688.129 B
$​686.389 B
$​686.145 B
18 4月 2025
$​686.145 B
$​684.899 B
$​677.835 B
11 4月 2025
$​677.835 B
$​677.915 B
$​676.268 B
4 4月 2025
$​676.268 B
$​665.173 B
$​665.396 B
28 3月 2025
$​665.396 B
$​658.373 B
$​658.800 B
21 3月 2025
$​658.800 B
$​662.275 B
$​654.271 B
14 3月 2025
$​654.271 B
$​660.909 B
$​653.966 B
7 3月 2025
$​653.966 B
$​640.746 B
$​638.698 B
28 2月 2025
$​638.698 B
$​646.711 B
$​640.479 B
21 2月 2025
$​640.479 B
$​648.062 B
$​635.721 B
14 2月 2025
$​635.721 B
$​639.901 B
$​638.261 B
7 2月 2025
$​638.261 B
$​633.287 B
$​630.607 B
31 1月 2025
$​630.607 B
$​636.886 B
$​629.557 B
24 1月 2025
$​629.557 B
$​615.684 B
$​623.983 B
17 1月 2025
$​623.983 B
$​623.343 B
$​625.871 B
10 1月 2025
$​625.871 B
$​635.123 B
$​634.585 B
3 1月 2025
$​634.585 B
$​644.624 B
$​640.279 B
12345678...15
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码