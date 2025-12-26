经济日历部分

巴西贸易差额 (Brazil Trade Balance)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
工业、对外贸易和服务部 (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services)
部门：
交易
低级别 $​5.842 B $​10.682 B
$​6.964 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
巴西工业、对外贸易和服务部(MDIC)每周和每月发布有关巴西贸易差额数据。

贸易差额是一个经济指标，反映了特定时期内巴西境内所有进出口商品和服务之间的差额。

当贸易差额为正数时，就出现顺差，换句话说，出口总额超过进口总额。贸易差额顺差对巴西经济是一个有利条件，也就是说，国外商品和服务的销售量大于进口。贸易顺差产生的利润用于内部投资，从而改善本国的经济。

当贸易差额为负数时，就出现逆差，换句话说，进口总额超过出口总额。贸易逆差表示巴西经济贬值，也就是说，来自国外的商品和服务要大于出口。贸易逆差所造成的损害直接影响到用来支付费用的国家财政储备。

覆盖率是一个定义出口总量占进口总量比例(EXP/IMP)的概念。根据这一比率值，可以评估国家在商业上对外部合作伙伴的依赖程度。覆盖率越低，贸易逆差的趋势就越大，巴西对外国合作伙伴的依赖性就越大。

该指标在巴西货币(real)值高于预测时对其有利。

最后值:

真实值

预测值

"巴西贸易差额 (Brazil Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​5.842 B
$​10.682 B
$​6.964 B
10月 2025
$​6.964 B
$​0.884 B
$​2.990 B
9月 2025
$​2.990 B
$​3.544 B
$​6.133 B
8月 2025
$​6.133 B
$​4.074 B
$​7.075 B
7月 2025
$​7.075 B
$​10.031 B
$​5.889 B
6月 2025
$​5.889 B
$​9.002 B
$​7.239 B
5月 2025
$​7.239 B
$​8.384 B
$​8.153 B
4月 2025
$​8.153 B
$​5.235 B
$​8.155 B
3月 2025
$​8.155 B
$​1.586 B
$​-0.324 B
2月 2025
$​-0.324 B
$​4.257 B
$​2.164 B
1月 2025
$​2.164 B
$​4.842 B
$​4.803 B
12月 2024
$​4.803 B
$​5.135 B
$​7.030 B
11月 2024
$​7.030 B
$​8.513 B
$​4.343 B
10月 2024
$​4.343 B
$​8.703 B
$​5.363 B
9月 2024
$​5.363 B
$​7.754 B
$​4.828 B
8月 2024
$​4.828 B
$​8.841 B
$​7.640 B
7月 2024
$​7.640 B
$​7.163 B
$​6.711 B
6月 2024
$​6.711 B
$​8.892 B
$​8.534 B
5月 2024
$​8.534 B
$​8.384 B
$​9.041 B
4月 2024
$​9.041 B
$​6.523 B
$​7.483 B
3月 2024
$​7.483 B
$​7.855 B
$​5.447 B
2月 2024
$​5.447 B
$​10.014 B
$​6.527 B
1月 2024
$​6.527 B
$​10.797 B
$​9.360 B
12月 2023
$​9.360 B
$​8.776 B
11月 2023
$​8.776 B
$​6.969 B
$​8.959 B
10月 2023
$​8.959 B
$​6.737 B
$​8.904 B
9月 2023
$​8.904 B
$​7.652 B
$​9.767 B
8月 2023
$​9.767 B
$​9.209 B
$​9.035 B
7月 2023
$​9.035 B
$​10.835 B
$​10.592 B
6月 2023
$​10.592 B
$​9.854 B
$​11.378 B
5月 2023
$​11.378 B
$​7.873 B
$​8.225 B
4月 2023
$​8.225 B
$​6.382 B
$​10.956 B
3月 2023
$​10.956 B
$​3.264 B
$​2.837 B
2月 2023
$​2.837 B
$​6.029 B
$​2.717 B
1月 2023
$​2.717 B
$​4.780 B
12月 2022
$​4.780 B
$​5.691 B
$​6.675 B
11月 2022
$​6.675 B
$​3.265 B
$​3.921 B
10月 2022
$​3.921 B
$​1.866 B
$​3.994 B
9月 2022
$​3.994 B
$​1.909 B
$​4.165 B
8月 2022
$​4.165 B
$​3.730 B
$​5.444 B
7月 2022
$​5.444 B
$​8.467 B
$​8.814 B
6月 2022
$​8.814 B
$​10.262 B
$​4.944 B
5月 2022
$​4.944 B
$​11.496 B
$​8.148 B
4月 2022
$​8.148 B
$​9.429 B
$​7.383 B
3月 2022
$​7.383 B
$​5.612 B
$​4.050 B
2月 2022
$​4.050 B
$​4.406 B
$​-0.176 B
1月 2022
$​-0.176 B
$​1.428 B
$​3.948 B
12月 2021
$​3.948 B
$​-2.221 B
$​-1.307 B
11月 2021
$​-1.307 B
$​-2.221 B
$​2.004 B
10月 2021
$​2.004 B
$​0.011 B
$​4.322 B
1234
