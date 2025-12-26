巴西工业、对外贸易和服务部(MDIC)每周和每月发布有关巴西贸易差额数据。

贸易差额是一个经济指标，反映了特定时期内巴西境内所有进出口商品和服务之间的差额。

当贸易差额为正数时，就出现顺差，换句话说，出口总额超过进口总额。贸易差额顺差对巴西经济是一个有利条件，也就是说，国外商品和服务的销售量大于进口。贸易顺差产生的利润用于内部投资，从而改善本国的经济。

当贸易差额为负数时，就出现逆差，换句话说，进口总额超过出口总额。贸易逆差表示巴西经济贬值，也就是说，来自国外的商品和服务要大于出口。贸易逆差所造成的损害直接影响到用来支付费用的国家财政储备。

覆盖率是一个定义出口总量占进口总量比例(EXP/IMP)的概念。根据这一比率值，可以评估国家在商业上对外部合作伙伴的依赖程度。覆盖率越低，贸易逆差的趋势就越大，巴西对外国合作伙伴的依赖性就越大。

该指标在巴西货币(real)值高于预测时对其有利。

最后值: