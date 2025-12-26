英国Nationwide房屋价格指数(HPI)年率y/y (Nationwide United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|中级别
|1.8%
|2.3%
|
2.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.9%
|
1.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
Nationwide房产价格指数年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份住宅房地产价格的变化。房产价格指数(HPI)年率y/y是由全世界最大建筑协会之一和英国最大抵押贷款服务提供商之一发行的。这表明，根据1952年以来在全国范围内收集的数据，与去年同月相比，指定月份全国住宅地产平均价格的变化。
HPI信息来源于全国贷款数据。用现金支付的财产交易不包括在样本数据中。因为冬季月份的价格上涨趋势较弱，而春季/夏季则因市场活动的变化而出现较高的增长，因此该指数是根据季节性因素进行调整的。
房产价格取决于它的特点，包括物理属性（房间大小和数量），以及房子所在区域的类型。因此，平均房屋成本是用享乐回归而不是简单的算术平均数来计算的。这可以计算一个“典型”英国住宅的平均价格及其随时间的变化。这个“典型”房屋并不是真实存在；它代表了具有指定特征的特定模型，而这些特征又被用于数学公式中。
一些交易类型被排除在计算之外，因为它们能够曲解统计图。以下信息被排除在计算之外：
- 再抵押和进一步进展
- 购买房地产再转租给其他人
- 房地产出售权，以折扣价格购买特价
全国房产价格指数是英国房地产市场的另一种通胀指数。它比国家统计局提供的HPI的优势在于这是更深入的抽样数据（自1952年以来收集的季度价格变化统计数据）。弱点就是有限的数据源（只有全国发行的抵押贷款，没有现金交易）。
由于其表明了房地产市场的通胀上升，该指数增长可被视为对英镑报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"英国Nationwide房屋价格指数(HPI)年率y/y (Nationwide United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件