贝克休斯美国钻机总数 (Baker Hughes United States Total Rig Count)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|中级别
|542
|
548
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
542
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
顾名思义，这个数值反映了贝克休斯公司自1944年以来在美国公布的钻机数量，通常是在一周的最后一个工作日，通常是周五中午12点。该数值是石油和天然气钻井行业及其供应商的重要业务晴雨表。当钻机设备工作时，它们会消耗相应服务行业的产品和服务。然而，技术的发展提高了钻机的效率。因此，由于钻机数量的减少，很难推断出这个行业的弱点。特别是结合其他指标，它仍然是衡量石油和天然气产品需求的领先指标。
因此，该值也反映了美国的经济状况，以及可能对美元产生的影响。
最后值:
真实值
"贝克休斯美国钻机总数 (Baker Hughes United States Total Rig Count)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
19 12月 2025
542
548
12 12月 2025
548
549
5 12月 2025
549
544
26 11月 2025
544
554
21 11月 2025
554
549
14 11月 2025
549
548
7 11月 2025
548
546
31 10月 2025
546
550
24 10月 2025
550
548
17 10月 2025
548
547
10 10月 2025
547
549
3 10月 2025
549
549
26 9月 2025
549
542
19 9月 2025
542
539
12 9月 2025
539
537
5 9月 2025
537
536
29 8月 2025
536
538
22 8月 2025
538
539
15 8月 2025
539
539
8 8月 2025
539
540
1 8月 2025
540
542
25 7月 2025
542
544
18 7月 2025
544
537
11 7月 2025
537
539
3 7月 2025
539
547
27 6月 2025
547
554
20 6月 2025
554
555
13 6月 2025
555
559
6 6月 2025
559
563
30 5月 2025
563
566
23 5月 2025
566
576
16 5月 2025
576
578
9 5月 2025
578
584
2 5月 2025
584
587
25 4月 2025
587
585
17 4月 2025
585
583
11 4月 2025
583
590
4 4月 2025
590
592
28 3月 2025
592
593
21 3月 2025
593
592
14 3月 2025
592
592
7 3月 2025
592
593
28 2月 2025
593
592
21 2月 2025
592
588
14 2月 2025
588
586
7 2月 2025
586
582
31 1月 2025
582
576
24 1月 2025
576
580
17 1月 2025
580
584
10 1月 2025
584
589
