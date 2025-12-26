欧盟核心居民消费价格指数(CPI) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
价格
|中级别
|122.67
|
122.67
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
122.67
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
核心居民消费价格指数（核心CPI）反映了一篮子消费品和服务价格的季节性调整变化，不包括食品、酒精、烟草和电力。在欧元区每个国家的CPI都是单独计算。然后，根据所批准的方法，将获得的数据编制到调和居民消费价格指数(HICP)。
CPI反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。该指数计算包括服装、住房、家政服务、健康卫生、交通运输、通讯、娱乐和文化、教育、酒店和餐厅，以及“其他杂项”。
由于其高波动性，食品、酒类、烟草和能源被排除在核心CPI计算之外。这个核心指数忽略了不属于家庭最终消费支出的商品和服务，以及一些不能包括在单一系统中的费用类别，如赌博、估算房屋租赁、人寿保险、国家医疗保险、间接的金融中介服务等。
居民消费价格指数和欧元区的通货膨胀，是欧洲央行管理委员会用来评估货币政策有效性的一种价格稳定措施。该指数对欧元报价的影响通常并不明显，因为CPI维持在欧洲央行的目标通胀水平。
最后值:
真实值
"欧盟核心居民消费价格指数(CPI) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
122.67
122.67
11月 2025 序言。
122.67
123.33
10月 2025
123.33
123.32
10月 2025 序言。
123.32
123.00
9月 2025
123.00
122.99
9月 2025 序言。
122.99
122.82
8月 2025
122.82
122.82
8月 2025 序言。
122.82
122.46
7月 2025
122.46
122.44
7月 2025 序言。
122.44
122.66
6月 2025
122.66
122.63
6月 2025 序言。
122.63
122.19
5月 2025
122.19
122.21
5月 2025 序言。
122.21
122.22
4月 2025
122.22
122.19
4月 2025 序言。
122.19
120.99
3月 2025
120.99
120.97
3月 2025 序言。
120.97
119.83
2月 2025
119.83
119.87
2月 2025 序言。
119.87
119.18
1月 2025
119.18
119.17
1月 2025 序言。
119.17
120.32
12月 2024
120.32
120.32
12月 2024 序言。
120.32
119.78
11月 2024
119.78
119.80
11月 2024 序言。
119.80
120.47
10月 2024
120.47
120.45
10月 2024 序言。
120.45
120.17
9月 2024
120.17
120.19
9月 2024 序言。
120.19
120.09
8月 2024
120.09
120.10
8月 2024 序言。
120.10
119.70
7月 2024
119.70
119.71
7月 2024 序言。
119.71
119.89
6月 2024
119.89
119.88
6月 2024 序言。
119.88
119.47
5月 2024
119.47
119.47
5月 2024 序言。
119.47
118.95
4月 2024
118.95
118.96
4月 2024 序言。
118.96
118.12
3月 2024
118.12
118.12
3月 2024 序言。
118.12
116.83
2月 2024
116.83
116.83
2月 2024 序言。
116.83
116.05
1月 2024
116.05
116.06
1月 2024 序言。
116.06
117.14
12月 2023
117.14
117.13
12月 2023 序言。
117.13
116.61
11月 2023
116.61
116.62
11月 2023 序言。
116.62
117.31
