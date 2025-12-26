日本同步指标 (Japan Coincident Index)
日本同步指标评估了与上一月份相比，指定月份当前的经济形势。
该同步指标使用11个指标（如生产指标和有效工作比率）作为匹配系列的指标。根据这个匹配序列指数计算的指数称为匹配指数。这是一个综合指数，其中包括生产，消费，批发和零售销售，营业收入和劳动力市场指标等各个阶段的几个组成部分。
日本同步综合指数反映了当前的经济状况。为了测量经济活动的波动幅度，综合指数通过汇总所选序列的变化率来构建。 这些系列的基准年是1995年，其平均值之和为100。
同步指标是与领先综合指数和滞后综合指数一起构成内阁府公布的经济趋势指数的三个指数。它主要用来掌握当前经济状况，因为它与经济走势大体一致。
最后值:
真实值
预测值
"日本同步指标 (Japan Coincident Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
10月 2025 序言。
N/D
9月 2025
N/D
9月 2025 序言。
N/D
112.8
112.8
8月 2025
112.8
113.4
113.4
8月 2025 序言。
113.4
113.1
114.1
7月 2025
114.1
113.3
113.3
7月 2025 序言。
113.3
116.2
115.9
6月 2025
116.7
116.8
116.8
6月 2025 序言。
116.8
115.5
116.0
5月 2025
116.0
115.9
115.9
5月 2025 序言。
115.9
115.8
116.0
4月 2025
116.0
115.5
115.5
4月 2025 序言。
115.5
116.5
115.8
3月 2025
115.9
116.0
116.0
3月 2025 序言。
116.0
116.8
117.3
2月 2025
117.3
116.9
116.9
2月 2025 序言。
116.9
116.1
116.1
1月 2025
116.1
116.2
116.2
1月 2025 序言。
116.2
116.1
116.1
12月 2024
116.4
116.8
116.8
12月 2024 序言。
116.8
115.7
115.4
11月 2024
115.4
115.3
115.3
11月 2024 序言。
115.3
115.8
116.8
10月 2024
116.8
116.5
116.5
10月 2024 序言。
116.5
114.6
114.0
9月 2024
115.3
115.7
115.7
9月 2024 序言。
115.7
114.3
114.0
8月 2024
114.0
113.5
113.5
8月 2024 序言。
113.5
114.3
117.2
7月 2024
117.2
117.1
117.1
7月 2024 序言。
117.1
113.0
114.1
6月 2024
113.2
113.7
113.7
6月 2024 序言。
113.7
117.2
117.1
5月 2024
117.1
116.5
116.5
5月 2024 序言。
116.5
114.6
115.2
4月 2024
115.2
115.2
115.2
4月 2024 序言。
115.2
113.5
114.2
3月 2024
113.6
113.9
113.9
3月 2024 序言。
113.9
111.8
111.5
2月 2024
111.6
110.9
110.9
2月 2024 序言。
110.9
113.0
112.1
1月 2024
112.1
110.2
110.2
1月 2024 序言。
110.2
115.5
116.0
12月 2023
115.9
116.2
116.2
12月 2023 序言。
116.2
114.6
114.6
11月 2023
114.6
114.5
114.5
11月 2023 序言。
114.5
115.9
115.9
10月 2023
115.9
115.9
115.9
10月 2023 序言。
115.9
114.7
115.7
