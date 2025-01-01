焦点市场公报旨在通过最重要的经济信息来指导巴西市场，形象化巴西的经济未来。这是巴西央行每周发布的文件。

焦点报告旨在通过对未来一周、一个月、十二个月和下一年的市场预期来指导巴西经济。焦点公报中分析的指标如下：广义居民消费价格指数 — IPCA，IGP-DI（一般价格指数 — 内部可用性），IGP-M（一般市场价格指数），IPC-Fipe（圣保罗市居民消费价格指数），对Selic（近十年）利率、汇率的预期，对巴西国内生产总值（GDP）增长、公共部门净债务/ GDP、工业生产增长、经常账和贸易差额的预测（从130多家银行、交易商和基金经理收集），以及其他指标。

根据市场预期系统收集的数据，生成三份报告：

焦点 — 市场报告：每周一发布。这是对所有统计数据计算的总结，考虑到在报告参考日期之前连续30天收集的市场预期。

焦点 — 频率分布：在每个月的第一个星期一发布，显示了最近三个月、本年度和随后三年市场预期与IPCA、Selic（近十年）利率、GDP和汇率之间的频率分布的关系变化。

焦点 — 前5名：巴西央行选择五家公认的“前5名”金融机构。根据短期、中期和长期预测中主要宏观经济变量的准确性指数对这些机构进行分类。这些机构的排名每月公布一次。一月份进行年度预测。

焦点报告是对巴西经济前景的最佳可视化。另一个更具技术性的功能是巴西央行在货币政策（利率）决策方面的定位。

大型企业、投资者和巴西政府本身经常将焦点报告作为决策参考。例如，央行货币政策委员会(COPOM)利用焦点报告中的信息在委员会会议上决定Selic利率。

焦点报告可有利于分析师对未来几周、几个月乃至明年的经济预期，也有利于投资者做出决策，因为公报中的变量直接影响巴西经济和投资。