工业生产年率y/y是衡量与去年同月相比，在指定月份挪威工业企业产量变化的指标。

生产指数是监控该国经济状况的短期统计数据的一部分。此外，它也是挪威季度国民核算的一部分，因此有助于GDP计算。

该指数是根据挪威中央统计局(Norwegian Central Bureau of Statistics)对1,600家企业进行的月度调查计算得出的。这项调查为强制性，对未能提供数据的企业可以处以罚款。

根据企业的经营部门，通过两个变量来评估产量。对于某些行业，例如农业、采矿业和其他行业，要测量实际产量。对于其他行业，例如纺织业、印刷和类似行业，则以工作时数来计算产量的。

工业生产指数是该国短期经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测挪威的GDP。

生产增长表明国民经济正在扩张，因此被视为对挪威克朗报价有利。

最后值: