加拿大全职就业变化 (Canada Full-Time Employment Change)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
劳动力
|低级别
|-9.4 K
|
-18.5 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-9.4 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大全职就业变化反映了指定月份，拥有全职工作的就业人数的变化。全职就业的计算范围包括通常每周在主要工作或唯一工作中的工作时间不少于30小时的人们。
全职就业数据是根据全国定期人口调查计算得出的。这份调查是在全国范围内进行的以下类别不包含在此调查之中：
- 居住在各省保留地和其他土著聚集区的人们
- 加拿大武装部队的专职成员
- 居住在人口密度非常低的偏远地区的人们
加拿大就业人口计算的具体特点在于：与大多数其他发达国家的劳动力人口计算包含的是15岁以上人口相比，加拿大劳动力人口调查包括了15岁的年轻人。
所提供的数据根据季节进行调整。
指标数值应该根据上下文内容加以解释。全职就业增长被视为是对国民经济增长的有利因素。
最后值:
真实值
"加拿大全职就业变化 (Canada Full-Time Employment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-9.4 K
-18.5 K
10月 2025
-18.5 K
106.1 K
9月 2025
106.1 K
-6.0 K
8月 2025
-6.0 K
-51.0 K
7月 2025
-51.0 K
13.5 K
6月 2025
13.5 K
57.7 K
5月 2025
57.7 K
31.5 K
4月 2025
31.5 K
-62.0 K
3月 2025
-62.0 K
-19.7 K
2月 2025
-19.7 K
35.2 K
1月 2025
35.2 K
59.1 K
12月 2024
57.5 K
54.2 K
11月 2024
54.2 K
25.6 K
10月 2024
25.6 K
112.0 K
9月 2024
112.0 K
-43.6 K
8月 2024
-43.6 K
61.6 K
7月 2024
61.6 K
-3.4 K
6月 2024
-3.4 K
-35.6 K
5月 2024
-35.6 K
40.1 K
4月 2024
40.1 K
-0.7 K
3月 2024
-0.7 K
70.6 K
2月 2024
70.6 K
-11.6 K
1月 2024
-11.6 K
-23.5 K
12月 2023
-23.5 K
59.6 K
11月 2023
59.6 K
-3.3 K
10月 2023
-3.3 K
15.8 K
9月 2023
15.8 K
32.2 K
8月 2023
32.2 K
1.7 K
7月 2023
1.7 K
109.6 K
6月 2023
109.6 K
-32.7 K
5月 2023
-32.7 K
-6.2 K
4月 2023
-6.2 K
18.8 K
3月 2023
18.8 K
31.1 K
2月 2023
31.1 K
121.1 K
1月 2023
121.1 K
84.5 K
12月 2022
84.5 K
50.7 K
11月 2022
50.7 K
119.3 K
10月 2022
119.3 K
5.7 K
9月 2022
5.7 K
-77.2 K
8月 2022
-77.2 K
-13.1 K
7月 2022
-13.1 K
-4.0 K
6月 2022
-4.0 K
135.4 K
5月 2022
135.4 K
-31.6 K
4月 2022
-31.6 K
92.7 K
3月 2022
92.7 K
121.5 K
2月 2022
121.5 K
-82.7 K
1月 2022
-82.7 K
122.5 K
12月 2021
122.5 K
79.9 K
11月 2021
79.9 K
36.4 K
10月 2021
36.4 K
193.6 K
